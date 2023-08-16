"За 8 км від лінії Суровикіна": ЗСУ можуть вийти до Азовського моря, — ЗМІ (карта)

Звільнене Урожайне розташоване за кілька кілометрів на північ від основних оборонних рубежів ЗС РФ, мережі укріплень, що будується з кінця 2022 року.

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Урожайне — один із кількох населених пунктів, які ЗСУ звільнили за час контрнаступу. Водночас українське командування неодноразово заявляло, що територіальний прогрес — лише частина зусиль, спрямованих на підрив російського військового потенціалу. Про це повідомляє Newsweek з посиланням на дані ISW за 15 серпня.

Урожайне розташоване приблизно за 8 км на північ від основних оборонних рубежів ЗС РФ, так званої "лінії Суровикіна". Це мережа укріплень, що будується з кінця 2022 року.

Хоча, ймовірно, ще попереду багато боїв, перш ніж ЗСУ зможуть дістатися і прорвати лінію оборони, все ж таки українські та російські оглядачі й військкори відзначають локальне логістичне значення Урожайного. В американському аналітичному центрі "Інститут вивчення війни" вважають такий успіх "тактично значущим".

Командир одного з російських батальйонів цього тижня журився через втрату Врожайного і скаржився, що обіцяне підкріплення так і не прибуло, щоб допомогти його бійцям захистити селище.

Урожайне розташоване на дорозі, що веде від Великої Новосілки на південь до околиць окупованого Маріуполя, на узбережжі Азовського моря. "Лінія Суровикіна" проходить через дорогу, але якщо українські війська зможуть прорвати укріплення, з'явиться можливість просування на південь, у бік моря.

Менш значущого просування буде достатньо, щоб військові об'єкти в Криму опинилися в досяжності артилерії ЗСУ

Безвідносно того, чи вдасться вийти до узбережжя, це створить нові проблеми для російських військ на "сухопутному коридорі" від західного кордону РФ до окупованого Криму. Більш глибокий наступ ЗСУ міг би розрізати надвоє російську армію на півдні. Але і менш значущого просування буде достатньо, щоб військові об'єкти в Криму опинилися в зоні досяжності далекобійної артилерії, яка є в розпорядженні України.

Нагадаємо, що 16 серпня морпіхи 35-ї бригади показали, як звільняли Урожайне і змусили окупантів рятуватися втечею.

Також повідомлялося, що у зведенні ISW за 15 серпня йшлося про те, що ЗСУ просунулися в Луганській області та на заході Запорізької.