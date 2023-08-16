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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Не контракт і не продаж": у Thales прокоментували тестування гвинтівок бійцями ЗСУ

ACAR, гвинтівки, автомат, війна РФ проти України, російське вторгнення, компанія Thales, ЗСУ
Фото: Thales | Україна незабаром може отримати до свого арсеналу нові штурмові гвинтівки

У концерні зазначили, що вони не могли раніше коментувати постачання зброї в Україну, адже між сторонами немає жодної угоди.

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Українські військові незабаром можуть отримати у свій арсенал зброї сучасні автомати ACAR від великої компанії з Франції Thales. Про це пише місцева газета Les Échos у своєму новому матеріалі від 16 серпня.

За інформацією журналістів, перші невеликі партії озброєння концерн уже відправляв в Україну в липні цього року. Бійці ЗСУ за короткий термін мали випробувати автомати ACAR, після чого винести свою оцінку.

При цьому, у коментарі виданню представник компанії Thales одразу зазначив, що не йдеться про якусь підписану угоду з українською стороною.

"Це не контракт і не продаж. Саме тому ми досі не робили жодних повідомлень", — ідеться в повідомленні.

Примітно, що поки що автомати ACAR були зареєстровані виключно на австралійському ринку, але тепер Thales планує диверсифікувати свою клієнтську базу, або іншими словами — розширити.

У Les Echos зазначили, що тестування зброї українськими військовими дасть змогу концерну вдосконалити гвинтівку в майбутньому і представити на наступних виставках озброєнь.

Штурмові гвинтівки ACAR: що відомо про зброю

У матеріалі Фокуса вже повідомлялося, що вперше цей вид зброї був представлений у жовтні 2022 року на виставці Land Forces. Стандартний варіант штурмових гвинтівок випускають під патрон 5,56 мм НАТО, а також під патрони 7,62 мм і 300 Blackout. Також існує варіант під більш рідкісний калібр 6,8х51.

Примітно, що ємність магазину становить від 20 до 30 патронів, а вага такого автомата не перевищує 2,7 кілограма.

ACAR, гвинтівки, автомат, війна РФ проти України, російське вторгнення, компанія Thales, ЗСУ Fullscreen
Україна незабаром може отримати до свого арсеналу нові штурмові гвинтівки

Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, що Швеція планує надати Україні допомогу на понад $300 млн. Уряд скандинавської держави може отримати дозвіл на продаж США мисливського робота Rb 99 (AMRAAM), який передадуть Києву.