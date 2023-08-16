"Нікчемна країна": у Зеленського розповіли, чим РФ налякала всіх, окрім України (відео)

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, Україна продовжує боротьбу за контроль над акваторією Чорного моря, оскільки це дуже важлива складова частина війни з російськими окупантами.

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Росія лякає своїм Чорноморським флотом інші країни. Бояться всі, крім України. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі "24 каналу".

За його словами, Україна продовжує боротьбу за контроль над акваторією Чорного моря, оскільки це дуже важлива складова частина війни з російськими окупантами. Ба більше, важливо знищити міф про те, що Росія має "непереможний" Чорноморський флот.

Щоправда, як зазначив Подоляк, поки що незрозуміло, скільки ще міфів Україна має зруйнувати, щоб світ перестав боятися слова "Росія".

За словами радника глави ОП, Росія спекулює, хоча і втрачає все, що знаходиться в акваторії Чорного моря.

"Усі країни продовжують лякатися, їм подобається, коли їх принижує якась нікчемна країна. Усі, крім України", — сказав Подоляк.

За його словами, для України важливо, щоб усі російські кораблі перебували не на базі в Новоросійські, а на дні моря.

Михайло Подоляк про Чорноморський флот РФ (дивитися з другої хвилини)

Також нагадаємо, що в ОП розповіли, які рішення Заходу можуть прискорити фінал війни. За словами Михайла Подоляка, тільки після того, як союзники підуть на описані ним кроки, можна буде говорити про справедливе закінчення війни.

Крім того, 15 серпня Подоляк пояснив, що необхідно Україні після атак РФ. Радник глави Офісу президента впевнений, що ЗС РФ обстрілюють українські міста заради вбивств і психологічного тиску.