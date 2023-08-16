"Никчемная страна": у Зеленского рассказали, чем РФ напугала всех, кроме Украины (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Украина продолжает борьбу за контроль над акваторией Черного моря, так как это очень важная составляющая часть войны с российскими оккупантами.

Related video

Россия пугает своим Черноморским флотом другие страны. Боятся все, кроме Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "24 каналу".

По его словам, Украина продолжает борьбу за контроль над акваторией Черного моря, так как это очень важная составляющая часть войны с российскими оккупантами. Более того, важно уничтожить миф о том, что Россия имеет "непобедимый" Черноморский флот.

Правда, как отметил Подоляк, пока неясно, сколько еще мифов Украина должна разрушить, чтобы мир перестал бояться слова "Россия".

По словам советника главы ОП, Россия спекулирует, хотя и теряет все, что находится в акватории Черного моря.

"Все страны продолжают пугаться, им нравится, когда их унижает какая-нибудь никчемная страна. Все, кроме Украины", — сказал Подоляк.

По его словам, для Украины важно, чтобы все российские корабли находились не на базе в Новороссийские, а на дне моря.

Михаил Подоляк о Черноморском флоте РФ (смотреть с второй минуты)

Также напомним, что в ОП рассказали, какие решения Запада могут ускорить финал войны. По словам Михаила Подоляка, только после того, как союзники пойдут на описанные ним шаги, можно будет говорить о справедливом окончании войны.

Кроме того, 15 августа Подоляк объяснил, что необходимо Украине после атак РФ. Советник главы Офиса президента уверен, что ВС РФ обстреливают украинские города ради убийств и психологического давления.