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"Не переговоры с российским убийцей": Подоляк объяснил, что необходимо Украине после атак РФ

Михаил Подоляк, советник главы ОП
Фото: president.gov.ua | Подоляк рассказал, что поможет Украине в борьбе с РФ

Советник главы Офиса президента уверен, что ВС РФ обстреливают украинские города ради убийств и психологического давления.

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После ночного массированного обстрела Российской Федерации советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине необходимы системы ПРО/ПВО. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Четверть ночи. Российские крылатые и баллистические ракеты атакуют жилые дома, промышленные предприятия во Львове, Луцке, Днепре. Умышленные масштабные удары по гражданскому населению", — сказал Михаил Подоляк.

Атаки РФ Подоляк назвал проявлением "террористической деятельности РФ", который юридически зафиксирован многочисленными разрушениями и жертвами. По его словам, оккупанты это делают только ради убийства и психологического давления.

"Поэтому еще раз о базовом: только наказанное зло не возвращается. Только системы ПРО/ПВО и "закрытое небо", а не разговоры об "умиротворении/переговорах с российским серийным убийцей", — заявил Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк, Twitter, ПВО, российский обстрел Fullscreen
Михаил Подоляк призвал предоставить ПВО Украине

Напомним, ночью 15 августа Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный ракетный удар по Украине. Враг применил более 20 крылатых ракет воздушного и морского базирования. В результате атаки есть жертвы и разрушения как гражданской, так и промышленной инфраструктуры.

В Воздушных силах рассказали, что враг выпустил 28 воздушных целей во время ночной атаки, тогда как украинская противовоздушная оборона сбила 16 российских ракет. Также российские военные атаковали зенитными ракетами С-300/С-400 Запорожскую и Днепропетровскую области.