Обстріли триватимуть: розвідка Британії розповіла, чи зможе Україна пройти опалювальний сезон

На думку аналітиків, Україні, враховуючи умови воєнного часу, вдалося сформувати запаси палива для роботи теплових електростанцій у зимовий період.

Related video

Міністерство оборони Великої Британії 17 серпня повідомило, що Російська Федерація цієї зими, ймовірно, продовжить завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Однак Україна довела здатність пройти складний період.

При цьому Україна, попри військовий тиск, нарощує запаси палива для проходження зимового періоду, що наближається. Ці зусилля, найімовірніше, увінчаються успіхом, зазначається у зведенні.

Фахівці британської розвідки вважають, що Україні вдалося ефективно мобілізувати свій гірничодобувний сектор для підтримання виробництва і забезпечити безперервне постачання вугілля для теплових електростанцій. Сформований додатковий резерв вугілля та наявні запаси газу, а також кваліфіковані фахівці дадуть змогу забезпечити роботу ТЕС у зимовий період.

"Не дивлячись на те, що напади Росії на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, продовжаться цієї зими, Україна минулої зими продемонструвала, що в неї є кваліфікована робоча сила і досвід, необхідні для експлуатації та обслуговування енергосистем навіть в умовах воєнного часу", — наголосили в Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, 3 серпня в Укренерго заявили, що забезпечити генераторами всю критичну інфраструктуру неможливо.

Крім цього, 27 липня повідомлялося, що економісти прогнозують зліт цін на генератори, свічки та акумулятори. Зимові блекаути в українських містах неминучі, навіть якщо Росія не застосує масовані ракетні удари.