"Упаде ваш МіГ": у ДПСУ під час повітряної тривоги присвятили вірш носію "Кинджалів"

Це вже не перший випадок, коли українські відомства звертаються до російських окупантів через поезію. Під час атак на Кримський міст у СБУ також продемонстрували свої поетичні таланти.

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У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) поділилися ефектним віршем, який присвятили російському винищувачу МіГ-31К. Відповідний пост опублікували в Telegram-каналі відомства 17 серпня.

З'явилося повідомлення в той момент, коли вся територія України "почервоніла" через повітряну тривогу. У Telegram-каналі Повітряних сил зазначили, що пов'язана небезпека зі зльотом російського винищувача.

"Увага! Вся країна — ракетна небезпека! МіГ-31К у повітряному просторі Воронезької області Російської Федерації", — ідеться в повідомленні.

Обійшлося без інцидентів і через 40 хвилин почалися відбої тривог.

У ДПСУ не обійшли стороною цю провокацію з боку противника і залишили їм послання у вигляді вірша:

Впаде ваш МіГ, ми віримо в це.

Він скоро втратить крила.

Схрестили пальці всі разом,

щоб здохла ця потвора.

Примітно, що це вже не вперше, коли українські відомства залишають послання російським загарбникам у вигляді творчості. 17 липня, після другого вибуху на Кримському мосту, в СБУ також поділилися віршем.

"Соловей, рідний брате, знову міст пішов "поспати". Та раз... Два! P. S. Музика — народна. Слова — СБУ", — йшлося в повідомленні.

Після перших вибухів, які сталися в жовтні 2022 року, спецслужба також опублікувала поезію і вирішила не відходити від традиції під час повторного інциденту.

Нагадаємо, 17 серпня повідомлялося, що у ЗСУ пояснили, чи атакують росіяни Україну на День Незалежності. Сили оборони мають наявне озброєння, особовий склад і сформовані підрозділи для відбиття ворожих атак. Командування закликає громадян зберігати спокій.