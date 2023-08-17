Старі методи в новій війні: передові технології не зробили революції у військовій справі в Україні, — експерт

Старі засоби вогневого ураження в сукупності з новими технологіями все ще актуальні на полі бою. Тому нинішня війна в Україні, вважає аналітик Стівен Біддл, скоріше нагадує Першу і Другу світові, ніж уявну війну майбутнього.

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Війна в Україні ведеться з використанням безлічі передових технологій, які в сукупності зі старими системами змінюють стратегію бойових дій. Однак революційного прориву у військовій справі не відбулося, і, як показує практика, навіть з урахуванням новітніх засобів спостереження і вогневого ураження, війна в Україні швидше нагадує Першу світову, а не голлівудську фантастику. Про те, чому сучасні технології суттєво не вплинули на перебіг російсько-української війни, йдеться в матеріалі Military Times, опублікованому 17 серпня.

Професор Колумбійського університету Стівен Біддл пише, що існує думка деяких експертів, які відзначають наявність передових систем спостереження, через які традиційна тактика широкомасштабних наступів стає недоцільною. І справді такі засоби вогневого впливу, як танк, або артилерія в поєднанні з безпілотниками-розвідниками стають більш смертоносними.

Безпілотники незамінні для виявлення позицій противника

Але в інших відношеннях ця війна нагадує Першу світову — дуелі артилерії, битви піхоти в окопах тощо. А численні мінні поля і мільйони випущених артилерійських снарядів є відгуком Другої світової війни.

Автор публікації задається питанням — чому ж передові технології опинилися на передовій з такими відголосками далекого минулого? Відповідь криється в контрзаходах кожної з протиборчих сторін.

"Армії адаптуються до нових загроз, а контрзаходи, прийняті обома сторонами в Україні, різко знизили чистий ефект від застосування нових технологій, унаслідок чого війна в багатьох відношеннях більше схожа на минуле, ніж на уявне високотехнологічне майбутнє", — підкреслив Біддл.

Артилерія залишається актуальною в сучасних бойових умовах

Наприклад, ЗСУ застосовують далекобійні керовані артилерійські системи HIMARS, які використовують для наведення сигнали GPS, але росіяни використовують системи РЕБ для глушіння цих сигналів, що різко знижує точність ракет.

Але найважливіші заходи адаптації часто мають поведінковий характер: розосередження сил, укриття і маскування. У сукупності ці заходи можуть різко знизити теоретичну смертоносність нової зброї в реальних бойових діях. Тому такі методи, як масовані артилерійські удари, але з корекцією з повітря БПЛА, все ж таки актуальні, тому в підсумку в Україні відбулася швидше еволюція військової справи, а не революція.

Бійці ЗСУ комплексом супутникового інтернету Starlink

"Навіть еволюційні зміни все одно залишаються змінами, хоча поняття "революція" вимагає різких, стрибкоподібних змін, а не звичайного оновлення доктрин і обладнання. Однак війна в Україні в тому вигляді, в якому вона ведеться насправді, дає слабші аргументи на користь такої трансформації, ніж багато хто припускає", — підсумував Біддл.

Раніше повідомлялося, що на думку західних експертів, під час бойових дій у рамках контрнаступу бійці Сил оборони за останні два тижні змінили ситуацію на свою користь. Цьому сприяли висока ефективність української артилерії та використання касетних боєприпасів.