Найманців ПВК "Вагнер" буде розгромлено, якщо вони спробують вторгнутися до Польщі, — Newsweek

За словами журналістів, "бренд" ПВК "Вагнер" залишається сильним, проте найманці були позбавлені належного доступу до військового обладнання, боєприпасів, повітряної підтримки та інших ресурсів для ведення війни.

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Якщо найманці ПВК "Вагнер" вторгнуться з Білорусі до Польщі, то їх одразу ж розгромлять польські війська. Про це заявив колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес виданню Newsweek.

За словами журналістів, оцінку Ходжеса багато в чому поділяють інші західні аналітики. Наприклад, Джордж Баррос з американського Інституту вивчення війни вважає, що у "вагнерівців" немає важкої військової техніки для повноцінного вторгнення. Так, вони її віддали Міністерству оборони Росії.

"Немає жодних доказів того, що у них є польова артилерія, бойові машини піхоти, основні бойові танки або будь-яке інше обладнання, яке їм знадобиться для серйозного наступу на збройні сили сусідньої держави", — пояснив він.

За словами журналістів, "бренд" ПВК "Вагнер" залишається сильним, проте найманці були позбавлені належного доступу до військового обладнання, боєприпасів, повітряної підтримки та інших ресурсів для ведення війни. Тепер це не та бойова сила, яка очолила наступ російських сил на Донбасі на початку 2023 року.

"Російській армії не вдалося взяти Київ із 30-тисячним військом у 2022 році. Чотири тисячі ізольованих найманців "Вагнера" не становлять серйозної загрози ні для кого в безпосередній близькості від Білорусі, чи то Польща, Литва, чи то Україна", — сказав він.

Нагадаємо, що 16 серпня в ISW заявили, що Кремль намагається примусити низку країн відмовитися від співпраці з ПВК "Вагнер". За словами аналітиків, російський уряд погрожує, що припинить військово-технічну та матеріальну підтримку деяким країнам Африки, якщо вони продовжать співпрацювати з "вагнерівцями".

Крім того, 15 серпня в ГУР України назвали ПВК "Вагнер" у Білорусі "частиною гри". За словами представника військової розвідки Андрія Черняка, Кремль може використовувати найманців Пригожина для провокацій на кордоні з країнами НАТО, однак повертатися в Україну вони не мають наміру.