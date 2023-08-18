Мобілізація в Україні: обмежено придатні не можуть служити у бойових частинах

Громадяни, які отримали висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) щодо обмеженої придатності, направляються до місця служби в залежності від їхнього стану здоров'я.

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Обмежена придатність не є підставою для відстрочки від мобілізації взагалі, але звільняє від служби у бойових частинах. Одеський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Facebook повідомив подробиці.

У центрі пояснили, що певні статті розкладу хвороб передбачає формулювання "обмежена придатність чи придатність визначається індивідуально". Відповідні питання розглядають представники військово-лікарська комісія. Вони ухвалюють постанову "придатний до військової служби".

У наказі Міноборони № 402 вказані хвороби, які звільняють від загальної мобілізації в Україні. У разі обмеженої придатності людина не зможе служити у бойових частинах, зокрема, у десантних військах, морській піхоті, плавскладі флоту, спецспорудах.

Такі громадяни направляються до місця служби в залежності від їхнього стану здоров'я. Вони можуть служити за мобілізацією у частинах або підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних закладах, установах та організаціях.

Військово-лікарська комісія на основі медичних досліджень та результатів визначає, які види служби та воєнні роботи протипоказані людині з обмеженою придатністю. Служба таких осіб не може проходити в бойових частинах.

Обмежено придатні особи у воєнний час підлягають мобілізації в Україні. Їх не відправляють безпосередньо на лінію бойових зіткнень. Якщо такі випадки відбуваються, порушення з боку ТЦК фіксуються Міноборони.

Нагадаємо, 17 серпня стало відомо, кого у вересні можуть мобілізувати тільки добровільно. Існують категорії українців, які можуть бути призвані тільки за їхньою згодою. Існує 13 груп громадян, які мають прерогативу на отримання відстрочки.