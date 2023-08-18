Мобилизация в Украине: ограниченно пригодные не могут служить в боевых частях

Граждане, получившие заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) относительно ограниченной годности, направляются к месту службы в зависимости от их состояния здоровья.

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Ограниченная пригодность не является основанием для отсрочки от мобилизации вообще, но освобождает от службы в боевых частях. Одесский территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Facebook сообщил подробности.

В центре объяснили, что определенные статьи расписания болезней предусматривает формулировку "ограниченная пригодность или пригодность определяется индивидуально". Соответствующие вопросы рассматривают представители военно-врачебной комиссии. Они принимают постановление "годен к военной службе".

В приказе Минобороны № 402 указаны болезни, которые освобождают от общей мобилизации в Украине. В случае ограниченной годности человек не сможет служить в боевых частях, в частности, в десантных войсках, морской пехоте, плавсоставе флота, спецсооружениях.

Такие граждане направляются к месту службы в зависимости от их состояния здоровья. Они могут служить по мобилизации в частях или подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, учебных заведениях, учреждениях и организациях.

Военно-врачебная комиссия на основе медицинских исследований и результатов определяет, какие виды службы и военные работы противопоказаны человеку с ограниченной пригодностью. Служба таких лиц не может проходить в боевых частях.

Ограниченно годные лица в военное время подлежат мобилизации в Украине. Их не отправляют непосредственно на линию боевых столкновений. Если такие случаи происходят, нарушения со стороны ТЦК фиксируются Минобороны.

Напомним, 17 августа стало известно, кого в сентябре могут мобилизовать только добровольно. Существуют категории украинцев, которые могут быть призваны только с их согласия. Существует 13 групп граждан, которые имеют прерогативу на получение отсрочки.