Уламки лежать на асфальті: ЗМІ показали наслідки нічної атаки БПЛА на Москву (фото, відео)

Внаслідок вибуху безпілотника пошкоджено павільйон 8-го московського "Експоцентру". Через загрозу ударів БПЛА у Москві вперше закрили всі аеропорти.

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У ніч на 18 серпня поруч із комплексом "Москва-Сіті" вибухнув безпілотник, його уламки пошкодили восьмий павільйон "Експоцентру". Про це повідомили в російському Telegram-каналі "Shot".

Зазначили, дах та фасад будівлі були пошкоджені безпілотником, його уламки лежать на асфальті.

"Наслідки вибуху безпілотника у районі павільйону 8 московського "Експоцентру". Уламки БПЛА лежать на асфальті. Пошкоджено дах та фасад будівлі на площі 30 квадратів. Постраждалих немає", — йшлося в повідомленні.

Восьмий павільйон "Експоцентру" Восьмий павільйон "Експоцентру"

У російському виданні "Mash" розповіли, що уламки дрона та шматки будівлі лежать навколо павільйону. Крім цього, станом на ранок 18 серпня, інформації про закриття "Експоцентру" не було, тому на вході до виставкового центру утворилася величезна черга зі співробітників, які чекали, доки їх пропустять на роботу.

Нагадаємо, близько 4 ранку в Москві вибухнув безпілотник. Міноборони РФ звинуватили в цьому Україну та заявило, що протиповітряна оборона збила дрон, уламки якого впали в районі Краснопресненської набережної. Його уламки пошкодили стіну будівлі "Експоцентру", площа обвалення становила близько 30 квадратних метрів фасаду одноповерхового павільйону.

Вночі ввели обмеження на польоти у "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" і "Жуковському" через загрозу ударів БПЛА. Зокрема, у "Внуково" відклали шість вильотів, вісім прильотів та перенаправлено сім рейсів на запасні аеропорти.