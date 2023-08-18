Україна вирішила знизити рівень втрат на полі бою та змінила тактику просування, – WP

Сили оборони України можуть здійснювати просування вперед невеликими підрозділами на різних ділянках фронту, щоб кількість втрат була незначною.

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Наступ України відбувається за сценарієм, якого не очікували союзники, адже командування ЗСУ вирішило змінити тактику просування для того, щоб знизити втрати. Про це повідомляє The Washington Post.

Видання посилається на прогнози та висновки представників американської розвідки, а також українських, європейських та американських урядовців. Прізвища цих осіб американські журналісти не називають.

У повідомленні йдеться про те, що в перший тиждень боїв влітку 2023 року Україна зазнала значних втрат проти добре підготовленої оборони російських загарбників. Це відбулося попри постачання західної техніки.

На спільних військових навчаннях з військовими зі США, Великої Британії та України передбачалися втрати. Водночас вважалось, що Київ прийме ці втрати як ціну прориву головної оборонної лінії РФ, як вважають американські та західні офіційні особи.

"Україна вирішила зупинити втрати на полі бою", – пояснили журналісти.

Сили оборони здійснюють просування вперед невеликими підрозділами на різних ділянках фронту. Це призвело до того, що влітку Україна досягла лише поступових успіхів на різних ділянках фронту.

У виданні зазначили, що Мелітополь є критично важливим для контрнаступу України, оскільки він вважається воротами до Криму. Місто розташоване на перетині двох важливих автошляхів і залізничної лінії. Це дозволяє окупантам переміщувати військовий персонал і техніку з півострова.

Нагадаємо, 18 серпня в ISW розповіли, чому просування українських військ біля Роботиного таке важливе. Зі слів аналітиків, ешелонована оборона окупаційних військ РФ на півдні України складається з трьох ліній. Пройшовши першу, є можливість почати більш стрімкий та потужний наступ. Аналітики зазначили, що прорив лінії оборони біля кількох населених пунктів може дати змогу ЗСУ розпочати операції в районах за найщільнішими мінними полями. Передбачається, що ці райони не так сильно заміновані, а тому у ЗСУ є шанс почати наступати більш стрімко.