Повістки на вулицях: полковник ЗСУ розповів, що допоможе уникнути багатьох проблем

Офіцер Сухопутних військ Роман Горбач каже, що оновлення військово-облікових даних не тільки спростить роботу ТЦК, а й дасть змогу більш ефективно використовувати громадян, які перебувають на обліку.

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Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач 17 серпня на презентації у Military Media Center інформаційної кампанії під назвою "Оновлюй дані в ТЦК" наголосив, що оновлення даних допоможе уникнути багатьох проблем.

Мобілізація в Україні продовжена до 18 листопада 2023 року, то ж низка чоловіків та жінок підпадає під призов до армії. Відповідно до законодавства, повістку можуть вручити будь-де. У Сухопутних військах пояснили, що саме допомогло б уникнути виникненню проблем, зокрема, під час вручення на вулицях.

"Якщо громадяни усвідомлять важливість оновлення військово-облікових даних у ТЦК та СП, то це значно спростить систему роботи", – підкреслив полковник Роман Горбач.

За його словами, можна буде уникнути багатьох проблем, які, зокрема, зараз виникають під час вручення повісток на вулицях, а також надалі дасть змогу більш ефективно використовувати громадян, які перебувають на обліку, за їх правильними військово-обліковими спеціальностями.

Оновлення даних не означає, що одразу мобілізують

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час презентації кампанії "Оновлюй дані в ТЦК" закликала громадян прийти та оновити дані.

"Це геть не означає, що людина буде після цього мобілізована або її "візьмуть на олівець", бо вона вже туди прийшла", – запевнила Ганна Маляр.

Заступниця міністра заявила, що оновлення даних полегшить роботу ТЦК, зніме частину корупційних ризиків у цій ситуації й наголосила, що наразі йдеться лише про оновлення даних.

Нагадаємо, 16 серпня Фокус писав, що у Верховній Раді хочуть дозволити комунальникам вручати повістки. У новому законопроєкті планують також урегулювати питання з тими військовослужбовцями, які не готові воювати з тих чи інших причин.

Раніше, 14 серпня повідомлялося про те, кого не призвуть в армію у 2023 році. Є певні категорії громадян, яких не мобілізують у цей період.