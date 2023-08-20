"Був дефіцит": Зеленський розповів, чому Україна відклала контрнаступ (відео)

Лідер України наголосив, що головним завданням було не ризикувати даремно життями військових.

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Українські військові не могли почати контрнаступ раніше через брак військової техніки та озброєння. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксеном у неділю, 20 серпня.

"Якщо у вас є дефіцит броньованої техніки, дефіцит танків, то ви просто втратите людей. Могли загинути тисячі людей. Ви пройдете один-два-три-п'ять кілометрів, але ви втратите тисячі людей. Ви не досягнете тієї мети, яка нам усім потрібна. Це деокупація, повна деокупація всієї нашої території. Ось і все, ми чекали, поки у нас будуть потужності", — сказав президент України.

Про контрнаступ Збройних Сил України політик сказав також під час свого візиту до Нідерландів.

"Що стосується контрнаступу, то ми наступаємо, я вважаю, що це позитив. Я б не забував, що ми наступаємо і боремося не проти когось, а проти Російської Федерації. Ще рік тому вона хотіла повністю нас знищити й захопити, не вийшло. А зараз у нас іде контрнаступ. Знаю, що хочеться завжди швидше, що літаки можуть прискорити цей процес, що в небі домінує РФ і що літаками ми не обмежимося", — сказав президент.

Нагадаємо, 19 серпня в ISW розповіли про успіхи ЗСУ біля Роботиного під час контрнаступу. Аналітики зазначили, що українські військові продовжували контрнаступальні дії на трьох ділянках фронту, зокрема просуваються на рубежі Авдіївка — Донецьк та на заході Запорізької області.

А 18 серпня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що наступ Сил оборони України відбуватиметься повільно і протягом тривалого часу, водночас російські війська вже зазнали значних втрат. За словами американського топофіцера, російські окупаційні сили відчувають серйозні складнощі — низький моральний дух, тертя командування і порушена логістика. Водночас українські війська повільно, але впевнено просуваються.