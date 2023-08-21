Зрада в ПВК "Вагнер": Кремль успішно розформовує угруповання Пригожина, — ISW

Перехід топкомандирів у пов'язану з Кремлем приватну військову компанію, як вважають аналітики, може вказувати на зростаючий розкол у керівництві угруповання "кухаря Путіна".

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Командири ПВК "Вагнер" звинуватили двох своїх керівників у зраді після переходу в пов'язану з Газпромом ПВК "Редут". Кремль, своєю чергою, вже частково розформував воєнізоване формування Євгена Пригожина. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 20 серпня.

Американські аналітики зазначають, що командир "Вагнера" Антон Єлізаров (позивний "Лотос") повідомив, що Андрій Трошев (позивний "Сивий") пішов із ПВК разом з іншим командиром — Вадимом В. ("Хрусталь").

За словами Єлізарова, Трошев ніколи не командував підрозділами "Вагнера" і не входив до Ради командирів "Вагнера", але водночас Пригожин неодноразово називав Трошева своїм особистим представником і головою пов'язаної з "Вагнером" так званої "Ліги захисту інтересів ветеранів локальних війн і військових конфліктів".

За оцінками аналітиків, Трошев був довіреною особою Пригожина і під час роботи з "Вагнером" встановив зв'язки з президентом РФ Путіним і російським Міноборони. Трошев звертався до голови Кремля від імені "Вагнера", а 29 червня Путін ідентифікував його як командира ПВК "Вагнер", пов'язаного з Кремлем.

Командир ПВК Пригожина з позивним "Чаклун" заявив, що "Хрусталь", який керував кадровим відділом ПВК, запрошує "вагнерівців" перейти до нового угруповання, яке має проводити свої операції на африканському континенті. Пов'язані з "Вагнером" військкори і командири ПВК критикували Трошева і "Хрусталя" за боягузтво і низку професійних помилок, стверджуючи, що командири "Вагнера" не вийшли зі складу угруповання.

Відхід Трошева і "Хрусталя", вважають аналітики, може вказувати на розкол, що росте, у керівництві "Вагнера" — свідоцтво того, що зусилля Кремля і Міноборони РФ, спрямовані на розформування "Вагнера", були успішними, щонайменше, частково.

Аналітики вважають, що російське військово-політичне керівництво використовує Трошева і "Хрусталя" для вербування "вагнерівців" та їхніх командирів, обіцяючи участь у нових військових кампаніях в Африці, і водночас створюють умови, щоб завадити контингенту Пригожина продовжувати операції в Африці та країнах Близького Сходу.

Публічна критика Трошева і "Хрусталя" з боку ПВК вказує на спробу утримати інших командирів і представників "Вагнера" від відходу.

Нагадаємо, що у РФ за зґвалтування розшукують бойовика ПВК "Вагнер", який воював в Україні.

Також повідомлялося, що, за даними ЗМІ, найманці ПВК "Вагнер" зазнають розгрому при спробі вдертися на територію Польщі.