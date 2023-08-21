Армія РФ отримала на озброєння нові системи ППО "Магістр-СВ": що відомо

Російські фахівці стверджують, що "унікальна система" оптико-електронної станції, якою оснащений новий комплекс, нібито дає змогу безпомилково відрізняти російські БПЛА від усіх інших.

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У російські війська надійшла перша партія автоматизованих комплексів управління вогневими засобами ППО "Магистр-СВ". Система призначена для спостереження за повітряним простором і координації протиповітряного бою. Про це 21 серпня повідомило агентство ТАСС.

"Магистр-СВ" розроблено пензенським НВП "Рубин" зі складу холдингу "Росэлектроника", який входить до корпорації "Ростех". Водночас наголошується, що ще наприкінці березня 2021 року в "Ростехе" заявили про початок серійного виробництва цих систем після проходження держвипробувань.

"Новий уніфікований модуль призначений для розвідки повітряного простору з використанням зовнішніх і вбудованих засобів розвідки та координації протиповітряного бою. Розробка пройшла держвипробування і прийнята на постачання російської армії", — повідомляла пресслужба держкорпорації.

Що відомо про комплекс "Магистр-СВ"

Розробники стверджують, що система оснащена "унікальною" оптико-електронною станцією з функціями автоматичного виявлення, розпізнавання і супроводу повітряних цілей. Для цього треба було створити базу даних оптичних характеристик різних повітряних цілей і особливостей випромінювання природних перешкод.

"До складу уніфікованого модуля увійшли якісно нові засоби розвідки повітряного простору, що задовольняють сучасним вимогам щодо дальності та точності виявлення повітряних цілей", — заявив гендиректор концерну "Вега" В'ячеслав Міхєєв.

Зазначається, що комплекс призначений для виявлення насамперед БПЛА, а також інших повітряних об'єктів. Російський полковник ППО у відставці Валерій Коваль стверджує, що дана система може чітко розрізняти, наприклад, безпілотник "Орион-10" і українські моделі, видаючи при цьому чіткі координати апарату.

"Магистр-СВ" встановлений на базу броньованої техніки — в даному випадку на шасі БМП-3 з відповідними ходовими характеристиками і захистом.

Нагадаємо, на думку експерта Дмитра Снєгирьова, знищення російського літака Ту-22М3 у Сольцях є особистою поразкою президента РФ Володимира Путіна. Тепер увесь світ побачив, що російська ППО так само, як і заяви російського лідера про нібито знищений український ВПК, — не більше ніж блеф глави Кремля, підкреслив експерт.