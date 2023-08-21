Армия РФ получила на вооружение новые системы ПВО "Магистр-СВ": что известно

Российские специалисты утверждают, что "уникальная система" оптико-электронной станции, которой оснащен новый комплекс, якобы позволяет безошибочно отличать российские БПЛА от всех других.

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В российские войска поступила первая партия автоматизированных комплексов управления огневыми средствами ПВО "Магистр-СВ". Система предназначена для наблюдения за воздушным пространством и координации противовоздушного боя. Об этом 21 августа сообщило агентство ТАСС.

"Магистр-СВ" разработан пензенским НПП "Рубин" из состава холдинга "Росэлектроника", который входит в корпорацию "Ростех". При этом отмечается, что еще в конце марта 2021 года в "Ростехе" заявили о начале серийного производства данных систем после прохождения госиспытаний.

Новый унифицированный модуль предназначен для разведки воздушного пространства с использованием внешних и встроенных средств разведки и координации противовоздушного боя. Разработка прошла госиспытания и принята на снабжение российской армии", — сообщала пресс-служба госкорпорации.

Что известно о комплексе "Магистр-СВ"

Разработчики утверждают, что система оснащена "уникальной" оптико-электронной станцией с функциями автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения воздушных целей. Для этого потребовалось создать базу данных оптических характеристик различных воздушных целей и особенностей излучения естественных помех.

"В состав унифицированного модуля вошли качественно новые средства разведки воздушного пространства, удовлетворяющие современным требованиям по дальности и точности обнаружения воздушных целей", — заявил гендиректор концерна "Вега" Вячеслав Михеев.

Отмечается, что комплекс предназначен для обнаружения прежде всего БПЛА, а также других воздушных объектов. Российский полковник ПВО в отставке Валерий Коваль утверждает, что данная система может четко различать, например, беспилотник "Орион-10" и украинские модели, выдавая при этом четкие координаты аппарата.

"Магистр-СВ" установлен на базу бронированной техники — в данном случае на шасси БМП-3 с соответствующими ходовыми характеристиками и защитой.

Напомним, по мнению эксперта Дмитрия Снегирева уничтожение российского самолета Ту-22М3 в Сольцах является личным поражением президента РФ Владимира Путина. Теперь весь мир увидел, что российская ПВО равно как и заявления российского лидера о якобы уничтоженном украинском ВПК — не более чем блеф главы Кремля, подчеркнул эксперт.