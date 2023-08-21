Підрив Каховської ГЕС: у Дніпропетровській області запрацювала перша нитка водогону

У Міністерстві розвитку громад заявили, що завдяки їй доступ до води отримають близько 25% жителів Кривого Рогу.

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Перша нитка магістрального водопроводу на ділянці "Інгулець — Кряжеве" у Дніпропетровській області запрацювала 21 серпня. Її почали лагодити на третій день після теракту на Каховській ГЕС. Про це 21 серпня повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У відомстві зазначили, що ця нитка дасть змогу забезпечити доступом до води близько 25% населення Кривого Рогу.

"Для запуску першої ланки вода з річки Інгулець подається помповою станцією в підземний трубопровід. Далі відкритим каналом потрапляє до Південного водосховища і подається жителям Кривого Рогу. Цей процес триватиме до 10 днів", — пояснили в міністерстві.

Там додали, що загалом ланка "Інгулець — Кряжеве" складається з чотирьох ниток. Ще три планується запустити на початку осені.

У міністерстві наголосили, що через теракт на Каховській ГЕС від перебоїв із водозабезпеченням потерпають близько мільйона українців. У деяких населених пунктах воду підвозять цистернами, а питну люди купують у магазинах.

Роботи з будівництва водогону тривають цілодобово.

Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА

Нагадаємо, російські окупанти здійснили підрив дамби Каховської ГЕС 6 червня цього року. У результаті величезні потоки води затопили територію нижче по річищу Дніпра. Тисячі людей були змушені евакуюватися із зони затоплення.

Як раніше писав Фокус, за оцінками глави "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, на відновлення Каховської ГЕС Україні знадобиться від 800 млн доларів до 1 млрд.