Доведеться відступати: ЗС РФ укріплюють другу та третю лінію оборони на півдні, — командування

Російські військові замінували тимчасово захоплені території. Як зазначають у командуванні, загарбники чудово розуміють, що ЗСУ прориватимуть їхню лінію оборони.

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Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що Збройні сили Російської Федерації намагаються укріпити другу та третю лінії оборони на тимчасово окупованих територіях півдня. Про це вона повідомила під час телемарафону.

"Зараз вони намагаються ущільнити оборону за допомогою залізобетонних конструкцій, — сказала Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що окупанти заміновували тимчасово захоплені території на півдні протягом декількох місяців. У командуванні переконані, що російські військові розуміють, що українські бійці прориватимуть їхню лінію оборони. Зі слів Гуменюк, наразі спостерігається укріплення окупантів на другому рубежі їхньої оборони.

"Окрім того, третій рубіж уже також починає проявляти себе. Тобто вони розуміють, що через деякий час їм відступати вже до третьої межі", — додала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, у звіті Міністерства оборони Великої Британії, опублікованого 21 серпня, йшлося про те, що в Росії можуть створити нове військове формування — 18-ту загальновійськову армію. Вона може стати об'єднанням і посиленням для інших підрозділів РФ, які нині перебувають у Херсонській області.

21 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що окупанти намагаються повернути втрачені положення східніше Роботиного Запорізької області, проте безуспішно. Тоді як українські військові мали успіхи на півдні.