ЗС РФ намагаються відновити положення біля Роботиного, але безуспішно, — Міноборони

Українські бійці продовжили контрнаступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках, розповіла Маляр. Ворог зайняв оборонну позицію на Запорізькому та Херсонському напрямках.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Збройні сили України мали успіхи у напрямку південно-східніше за Роботине та південніше за Малу Токмачку Запорізької області. Про це вона повідомила у своєму Telegram.

"Ворог намагався повернути втрачені положення східніше за Роботине Запорізької області. Але безуспішно", — сказала Ганна Маляр.

Вона зазначила, що наразі в Роботиному триває планова бойова робота.

Роботине, карта бойових дій від DeepState

Продовжується наступ на Бердянському та Мелітопольському напрямках. ЗС РФ стоять в обороні на Запорізькому та Херсонському напрямках і продовжують обстрілювати позиції ЗСУ й цивільні об’єкти в Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях, активно застосовуючи боєприпаси "Ланцет".

У Донецькій області ворог продовжує наступ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, проте він безуспішний. Також військові РФ намагаються відновити свої положення в районах Урожайного та Старомайорського, які деокупували ЗСУ.

Нагадаємо, 21 серпня Ганна Маляр заявила, що ЗСУ зайняли ключові панівні висоти під Бахмутом Донецької області. На Лиманському та Куп'янському напрямках відбувається перегрупування у ворога, він додатково підтягує туди свої сили.

21 серпня стало відомо, що українські військові продовжують рух у районі Роботиного Запорізької області. Проте контрнаступальні дії уповільнені, оскільки російські військові мінують райони відступу.

У звіті Інституту вивчення війни за 19 серпня аналітики повідомили, що ЗСУ продовжували контрнаступальні дії на трьох ділянках фронту, просуваються на рубежі Авдіївка-Донецьк і на заході Запорізької області.