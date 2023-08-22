Україна розраховує на далекобійні ракети JASSM для F-16: чим небезпечна AGM-158А (відео)

Високоточна ракета AGM-158A JASSM призначена для ураження сильнозахищених або особливо важливих цілей на далеких дистанціях. Політ базового варіанта ракети досягає 370 км.

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Надання Україні західних літаків F-16 відкривають нові можливості перед ЗСУ в нанесенні ударів по об'єктах противника в глибокому тилу. Зокрема, українські повітряні сили розраховують на надання далекобійних ракет AGM-158A JASSM, які можуть зробити суттєвий внесок у деокупацію Криму. Про це 21 серпня повідомило видання Forbes.

Оглядачі пишуть, що об'єднавши F-16 з JASSM, українські ВПС можуть подвоїти свої сили для ударів. Ба більше, застосування цього виду озброєння дасть змогу реалізувати план зі звільнення Криму "без бою", про який говорив міністр оборони України Олексій Резніков.

У зв'язку з цим американський експерт Брінн Таннехілл зазначив, що доти, доки Вашингтон не схвалять JASSM для передання Києву, українські F-16 не використовуватимуть весь свій потенціал.

"Попереду ще довгий шлях, перш ніж F-16 надійдуть на озброєння в Україні, і залишається відкритим питання, наскільки сильно вони вплинуть на результат війни", — зазначив він.

На що здатні ракети AGM-158A JASSM

Військові експерти вважають, що застосування далекобійних ракет AGM-158A JASSM, носіями яких будуть F-16, може суттєво полегшити звільнення Криму. І цьому сприяють їхні тактико-технічні характеристики.

Крилата ракета класу "повітря-земля" Joint Air-to-Surface Standoff Missile або AGM-158 JASSM була розроблена компанією Lockheed Martin для Збройних сил США та надійшла на озброєння ВПС США 2009 року.

Крилата ракета AGM-158A JASSM

Це високоточне озброєння, яке призначене для ураження сильнозахищених або особливо важливих цілей на далеких дистанціях. Ракета, яка оснащена 420-кг бойовою частиною, здатна вражати стаціонарні, рухомі цілі, а також укріплені укриття.

AGM-158A оснащена турбореактивним двигуном Teledyne CAE J402, який забезпечує політ на дозвуковій швидкості, при цьому дальність польоту досягає в базовому варіанті до 370 км.

Наведення ракети здійснюється за допомогою інерціальної навігації з оновленнями системи глобального позиціонування. Інфрачервона головка самонаведення (ГСН) забезпечує розпізнавання цілей і термінальне самонаведення. Канал передачі даних дає змогу ракеті передавати своє місце розташування і статус під час польоту.

ТТХ базового варіанта JASSM:

довжина — 4,27 м;

розмах крила — 2,4 м;

маса — 1020 кг;

маршовий двигун — ТРД Teledyne CAE J402-CA-100;

бойова частина — WDU-42/B;

детонатор — єдиний програмований детонатор FMU-156/B;

система управління — інерціальна (ІНС) з корекцією за даними: ГНСС GPS, рельєфометрії та ІЧ ГСН.

Військові експерти зазначають, що хоча ракета давно перебуває на озброєнні ВПС США, вона міцно зайняла цільову нішу в арсеналі озброєнь. Ба більше, ракета вже пройшла модернізацію за дальністю і масою бойової частини (AGM-158B JASSM-ER), а в майбутньому Lockheed Martin планує створити новий варіант — AGM-158D JASSM-XR.

Нагадаємо, 20 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про позитивне вирішення питання про надання Україні винищувачів F-16. За словами глави держави, винищувачі будуть надані після тренування українських пілотів і технічного персоналу.