Дедалі більше вибухів: у РФ хочуть заборонити фото й відео наслідків атак дронів, — ЗМІ

Проєкт закону, що розробляється, передбачає заборону на розміщення відео- й фотоматеріалів, на яких зафіксовано атаки безпілотників і наслідки ударів по території РФ, нібито це може розкрити військові секрети.

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Російське керівництво планує заборонити фільмування атак дронів, які стають дедалі регулярнішими на території РФ і, як правило, відбуваються вночі. Про це повідомляє Sky News.

Затримки рейсів після тимчасового закриття трьох основних аеропортів Москви стають новою нормою, зокрема в аеропорту "Внуково", який розташований паралельно до лінії українського кордону.

Система протиповітряної оборони Москви створювалася для захисту від міжконтинентальних балістичних ракет, але не невеликих дронів, пишуть автори публікації.

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії припускає, що є висока ймовірність, що деякі з цих дронів запускають із території РФ, враховуючи їхній відносно невеликий радіус дії.

Але незабаром російська громадськість буде огороджена навіть від інформації, що стосується ударів дронів. Рада Федерації РФ запропонувала закон, що забороняє розміщення відео та фотоматеріалів, на яких зафіксовано атаки безпілотників та інші наслідки обстрілів території РФ під приводом, що це розкриє військові секрети.

У таких умовах люди, які перебувають далеко від місць подій, не зможуть до кінця оцінити, наскільки розв'язана РФ війна повертається назад на російську територію.

Влада РФ іде на все, що завгодно, намагаючись приховати незадоволений гомін городян, розсерджених наслідками тривалої війни.

Нагадаємо, що ядерний російський бомбардувальник Ту-22М3 був знищений секретним українським дроном. Про це повідомив куратор Defence Blog Ділан Малясов.

Також повідомлялося, що в ЗСУ з'явиться більше дронів Punisher. Виробник — компанія UA Dynamics — заявила, що приймає замовлення тільки через Генштаб — волонтерам і приватним клієнтам доведеться почекати.