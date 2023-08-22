Дронів Punisher буде більше, а окупантів — менше: виробник отримав держзамовлення від ЗСУ

Компанія UA Dynamics заявляє, що тепер приймає замовлення на дрони тільки через Генштаб — волонтерам і приватним клієнтам доведеться почекати.

Related video

Компанія UA Dynamics отримала державний контракт на постачання ударних дронів Punisher Збройним силам України. Про це виробник повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Тепер українські підрозділи зможуть отримати безпілотники Punisher, надіславши UA Dynamics через Генеральний штаб заявку, затверджену командуванням військових частин. Таким чином компанія сподівається повною мірою забезпечити потреби ЗСУ на офіційному рівні.

"Просто для розуміння: щоб виконати вже отримані замовлення, нам потрібно в 4-5 разів збільшити виробництво. Це потребує часу. На сьогодні ми змогли прийняти менше третини від уже затвердженої потреби. Але розженемося. Далі буде більше і швидше", — повідомляють представники UA Dynamics.

Компанія попередила, що через велику завантаженість щонайменше пів року не зможе приймати заявки від волонтерів або фондів, хоча виконає всі замовлення, отримані раніше. Єдиний виняток — це модернізація вже готових безпілотників, куплених раніше в приватному порядку. Якщо ж волонтери звернуться в Генштаб і подадуть заявки за всією формою, то зможуть отримати Punisher наступного року.

"Тепер дронів Punisher для ЗСУ буде набагато більше, а окупантів — набагато менше", — підкреслили виробники.

Дрони Punisher випускаються з 2016 року і раніше постачалися для Сил Спеціальних Операцій України, які боролися з окупантами в Донецькій і Луганській областях. До початку повномасштабної війни з Росією спецпризначенці застосовували БПЛА приблизно у 120 місіях, а з лютого 2022 року — ще близько 60 разів. Наразі для ЗСУ поставлено понад 70 комплектів Punisher.

Розробники стверджують, що з 2016 року не було збито жодного дрона PUNISHER Фото: UA Dynamics

Також розробники повідомляють, що всім підрозділам, які хотіли собі PUNISHER, але не встигли отримати комплекс у 2023 році, буде надано можливість отримати його наступного 2024-го. Це буде нова, поліпшена і захищена від РЕБ модифікація з новими можливостями, заявляють в UA Dynamics.

Дрон Punisher відрізняється від інших ударних БПЛА високою живучістю: з 2016 року українські захисники не втратили жодного екземпляра. Невразливість дрона перед російськими військами забезпечує безшумність, малопомітність, відсутність температурного сліду і технологія, що заважає противнику помітити вихідне радіовипромінювання.

Характеристики ударного дрона:

розмах крил: 2 м;

крейсерська швидкість: 80 км/год;

максимальна швидкість: 198 км/год;

дальність польоту: до 45 км;

ефективна висота: до 400 м;

допустима швидкість вітру: 21 м/c.

Раніше Фокус повідомляв, поліпшені дрони Punisher почнуть знищувати системи РЕБ Росії. Розробники з UA Dynamics готують секретну модифікацію БПЛА, яку росіяни не зможуть "заглушити" під час нальотів.