Дронов Punisher будет больше, а оккупантов – меньше: производитель получил госзаказ от ВСУ

Компания UA Dynamics заявляет, что теперь принимает заказы на дроны только через Генштаб – волонтерам и частным клиентам придется подождать.

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Компания UA Dynamics получила государственный контракт на поставку ударных дронов Punisher Вооруженным силам Украины. Об этом производитель сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Теперь украинские подразделения смогут получить беспилотники Punisher, отправив UA Dynamics через Генеральный штаб заявку, утвержденную командованием воинских частей. Таким образом компания надеется в полной мере обеспечить потребности ВСУ на официальном уровне.

"Просто для понимания: чтобы выполнить уже полученные заказы, нам нужно в 4-5 раз увеличить производство. Это требует времени. На сегодня мы смогли принять менее трети от уже утвержденной потребности. Но разгонимся. Дальше будет больше и быстрее", — сообщают представители UA Dynamics.

Компания предупредила, что из-за большой загруженности как минимум полгода не сможет принимать заявки от волонтеров или фондов, хотя выполнит все заказы, полученные ранее. Единственное исключение – это модернизация уже готовых беспилотников, купленных ранее в частном порядке. Если же волонтеры обратятся в Генштаб и подадут заявки по всей форме, то смогут получить Punisher в следующем году.

"Теперь дронов Punisher для ВСУ будет намного больше, а оккупантов — намного меньше", — подчеркнули производители.

Дроны Punisher выпускаются с 2016 года и ранее поставлялись для Сил Специальных Операций Украины, которые боролись с оккупантами в Донецкой и Луганской областях. До начала полномасштабной войны с Россией спецназовцы применяли БПЛА примерно в 120 миссия, а с февраля 2022 года — еще около 60-ти раз. В данный момент для ВСУ поставлено больше 70 комплектов Punisher.

Разработчики утверждают, что с 2016 года не было сбито ни одного дрона PUNISHER Фото: UA Dynamics

Также разработчики сообщают, что всем подразделениям, которые хотели себе PUNISHER, но не успели получить комплекс в 2023 году, будет предоставлена возможность получить его в следующем 2024-м. Это будет новая, улучшенная и защищенная от РЭБ модификация с новыми возможностями, заявляют в UA Dynamics.

Дрон Punisher отличается от других ударных БПЛА высокой живучестью: с 2016 года украинские защитники не потеряно ни одного экземпляра. Неуязвимость дрона перед российскими войсками обеспечивает бесшумность, малозаметность, отсутствие температурного следа и технология, мешающая противнику заметить исходящее радиоизлучение.

Характеристики ударного дрона:

размах крыльев: 2 м;

крейсерская скорость: 80 км/ч;

максимальная скорость: 198 км/ч;

дальность полета: до 45 км;

эффективная высота: до 400 м;

допустимая скорость ветра: 21 м/c.

Ранее Фокус сообщал, улучшенные дроны Punisher начнут уничтожать системы РЭБ России. Разработчик из UA Dynamics готовят секретную модификацию БПЛА, которую россияне не смогут "заглушить" во время налетов.