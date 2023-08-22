Все больше взрывов: в РФ хотят запретить фото и видео последствий атак дронов, — СМИ

Разрабатывающийся проект закона предусматривает запрет на размещение видео и фотоматериалов, на которых запечатлены атаки беспилотников и последствия ударов по территории РФ, якобы это может раскрыть военные секреты.

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Российское руководство планирует запретить видеосъемку атак дронов, которые становятся все более регулярными на территории РФ и, как правило, происходят по ночам. Об этом сообщает Sky News.

Задержки рейсов после временного закрытия трех основных аэропортов Москвы становятся новой нормой, в частности в аэропорту "Внуково", который расположен параллельно линии украинской границы.

Система противовоздушной обороны Москвы создавалась для защиты от межконтинентальных баллистических ракет, но не небольших дронов, отмечают авторы публикации.

Разведка Министерства обороны Великобритании допускает, что высока вероятность, что некоторые из этих дронов запускаются с территории РФ, учитывая их относительно небольшой радиус действия.

Но вскоре российская общественность будет ограждена даже от информации, касающейся ударов дронов. Совет Федерации РФ предложил закон, запрещающий размещение видео и фотоматериалов, на которых запечатлены атаки беспилотников и прочие последствия обстрелов территории РФ под предлогом, что это раскроет военные секреты.

В таких условиях люди, находящиеся далеко от мест происшествий, не смогут в полной мере оценить, в какой степени развязанная РФ война возвращается обратно, на российскую территорию.

Власти РФ идут на все, что угодно, пытаясь скрыть недовольный ропот горожан, рассерженных последствиями затянувшейся войны.

Напомним, что ядерный российский бомбардировщик Ту-22М3 был уничтожен секретным украинским дроном. Об этом сообщил куратор Defence Blog Дилан Малясов.

Также сообщалось, что у ВСУ появится больше дронов Punisher. Производитель — компания UA Dynamics — заявила, что принимает заказы только через Генштаб — волонтерам и частным клиентам придется подождать.