ПВК "Вагнер" більше не воює в Україні: у ГУР підтвердили прогноз Буданова після заколоту

За словами представника розвідки Андрія Юсова, на полі бою все ще трапляються окремі найманці, однак це не має системного характеру. Раніше начальник відомства заявляв, що бійці формування внаслідок військового заколоту покинуть фронт.

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Найманці ПВК "Вагнер" більше не воюють в Україні, але на полі бою залишаються окремі бойовики. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) Андрій Юсов у коментарі виданню LIGA.net 22 серпня.

За його словами, терористичне угруповання, яке належить Євгену Пригожину, після військового заколоту в червні 2023 року не бере участі в бойових діях.

На фронті залишаються лише окремі бійці, однак це не має системного характеру.

"Якщо ми говоримо про присутність вагнерівців в Україні, то мається на увазі структурно. Терористична організація ПВК "Вагнер" в Україні сьогодні не воює. І найближчим часом не планується її залучення до повномасштабної війни Росії проти України", — заявив Андрій Юсов.

Українська сторона продовжує стежити за ситуацією, але поки що ситуація не змінюється.

29 червня начальник ГУР МО Кирило Буданов уже заявляв, що найманці з ПВК "Вагнер" після військового заколоту більше не воюватимуть в Україні. Станом на початок лiта це був найефективніший підрозділ противника, який воював проти України.

"Ми отримали компрометацію російського керівництва. Вкотре зруйновано міф про стійкість російського режиму. Було завдано втрат військово-космічним силам РФ. А ще — ПВК Вагнер більше не братиме участі в бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який умів домагатися успіху за будь-яку ціну", — заявляв Кирило Буданов.

Нагадаємо, 21 серпня повідомлялося, що Євген Пригожин після заколоту розповів про плани на Африку. Це перше звернення від глави "вагнерівців" після спроби державного перевороту в червні. У ролику Пригожин розповів про дії найманців на інших континентах і поділився подробицями набору в ПВК.