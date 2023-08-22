Звикли до "гуманітарки" та вірять пропаганді: мешканці Авдіївки не хочуть виїжджати, — МВА

Прифронтове місто на Донеччині страждає від постійних обстрілів, а його жителі змушені жити у підвалах. Однак на евакуацію місцеві не погоджуються, адже переконані, що лінія фронту зсунеться.

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У прифронтовому місті Авдіївка у Донецькій області попри небезпеку залишається 1691 людина. Місцеві не хочуть виїжджати, адже звикли до життя у підвалах та гуманітарної допомоги. Про це у коментарі ZN.UA. Розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Літнім людям попри все важко ухвалити рішення й залишити свою домівку. Більшість людей — пенсійного віку, хоч є й молодь до 30 років", — пояснив він.

Зі слів очільника МВА, молоді люди вже не пояснюють своє рішення відсутністю житла чи браком коштів. Вони визнають, що живуть у підвалах та постійно ризикують життям, але цінять в Авдіївці те, що зникла потреба витрачати гроші. Посадовець зазначив, що місцеві отримують гуманітарну допомогу, товари особистої гігієни та медикаменти.

"Їхати кудись, аби винаймати житло, бо тут поряд уже немає безплатного, витрачати кошти, шукати роботу не хочуть", — підкреслив він.

Барабаш повідомив, що останніми тижнями у мешканців Авдіївки виникло нове пояснення відмови від евакуації.

"У нас є дві точки, де стоять "Старлінки" й телевізори, там можна подивитися українські новини. Люди слухають, що повідомляють про успіхи ЗСУ в контрнаступальних діях — хоч вони не настільки активні, але відбуваються. Тож підстав для виїзду, кажуть, у них немає", — передав чиновник.

Зі слів керівника міської адміністрації, місцеві чекають, що лінію фронту посунуть далі. Він зазначив, що українці споживають ворожу пропаганду, яка повідомляє про ймовірний "удар ЗСУ" по Донецьку.

"І мешканці чекають на цю подію", — додав Барабаш.

Знімок з Авдіївки, оприлюднений у ЗМІ Фото: Рух ЧЕСНО

Він розповів, що людей евакуюють на "броньованій капсулі", тобто групами по п’ять-шість осіб.

"Це інкасаторські мікроавтобуси, вони умовно броньовані, бо той, на якому ми їздимо містом, весь наскрізь пробитий унаслідок прильотів", — пояснив посадовець.

Спеціалізованого добре броньованого транспорту в Авдіївці немає, хоча він потрібен для евакуації та роботи поліції. Волонтери розвозять продукти та іншу допомогу тільки на таких машинах. Закупівля та ремонт їх за бюджетні кошти нині неможливі, тож усе роблять за волонтерські гроші.

Барабаш зазначив, що під час евакуації на людей одягають бронежилети та каски. Місцевих намагаються вивозити у короткі проміжки між обстрілами ЗС РФ.

"Під час повітряної тривоги в Донецьку ми ніколи не веземо людей, бо 99,9% ймовірності, що ракета до Авдіївки прилетить — це вже як догма", — підкреслив голова МВА.

Знімок з Авдіївки, оприлюднений у ЗМІ Фото: Рух ЧЕСНО

Він розповів, що були випадки, коли вже евакуйовані українці повертались у прифронтове місто. Нещодавно такі випадки сталися з трьома родинами.

"Зараз перекрили вже всі ймовірні варіанти, якими можна заїхати, зокрема й "чорним таксистам", котрі за величезні гроші надають послуги, — таким однаково, що діти. Превентивно ми вже це відпрацювали й тепер, коли до цих таксистів звертаються родини з дітьми, вони нас повідомляють і ми намагаємося контролювати їхнє пересування", — зазначив Барабаш.

З його слів, найчастіше в Авдіївку повертаються матері, що самостійно виховують дітей.

"Останній випадок — приїхали мати з дитиною з Покровська до Авдіївки за 18 тисяч гривень, це 60 кілометрів. А повернулися, бо там, де жили минулої зими, були проблеми з дровами. Грошей на дрова шкода, бо їм мали дати безплатно, а на таксі — не шкода. Мій заступник їздив із ними до тієї громади, домовився зі старостою про забезпечення необхідним і про те, що триматиме їх на контролі", — навів приклад керівник адміністрації.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗС РФ прагнуть оточити Авдіївку. Зі слів посадовиці, головна мета ворога — взяти повністю під контроль Донецьку та Луганську області.

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомляв, що російські окупанти нерідко перебільшують свої успіхи в районі прифронтового міста. Він зазначив, що місто тримається попри усі зусилля сил РФ.