Привыкли к "гуманитарке" и верят пропаганде: жители Авдеевки не хотят выезжать, — ГВА

Прифронтовой город в Донецкой области страдает от постоянных обстрелов, а его жители вынуждены жить в подвалах. Однако на эвакуацию местные не соглашаются, ведь убеждены, что линия фронта сдвинется.

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В прифронтовом городе Авдеевка в Донецкой области несмотря на опасность остается 1691 человек. Местные не хотят выезжать, ведь привыкли к жизни в подвалах и гуманитарной помощи. Об этом в комментарии ZN.UA. Рассказал председатель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Пожилым людям несмотря на все трудно принять решение и покинуть свой дом. Большинство людей — пенсионного возраста, хотя есть и молодежь до 30 лет", — объяснил он.

По словам главы ГВА, молодые люди уже не объясняют свое решение отсутствием жилья или нехваткой средств. Они признают, что живут в подвалах и постоянно рискуют жизнью, но ценят в Авдеевке то, что исчезла необходимость тратить деньги. Чиновник отметил, что местные получают гуманитарную помощь, товары личной гигиены и медикаменты.

"Ехать куда-то, чтобы снимать жилье, потому что здесь рядом уже нет бесплатного, тратить средства, искать работу не хотят", — подчеркнул он.

Барабаш сообщил, что в последние недели у жителей Авдеевки возникло новое объяснение отказа от эвакуации.

"У нас есть две точки, где стоят "Старлинки" и телевизоры, там можно посмотреть украинские новости. Люди слушают, что сообщают об успехах ВСУ в контрнаступательных действиях — хоть они не столь активны, но происходят. Поэтому оснований для выезда, говорят, у них нет", — передал чиновник.

По словам руководителя городской администрации, местные ждут, что линию фронта подвинут дальше. Он отметил, что украинцы потребляют вражескую пропаганду, которая сообщает о вероятном "ударе ВСУ" по Донецку.

"И жители ждут этого события", — добавил Барабаш.

Снимок из Авдеевки, обнародованный в СМИ Фото: Рух ЧЕСНО

Он рассказал, что людей эвакуируют на "бронированной капсуле", то есть группами по пять-шесть человек.

"Это инкассаторские микроавтобусы, они условно бронированные, потому что тот, на котором мы ездим по городу, весь насквозь пробит в результате прилетов", — объяснил чиновник.

Специализированного хорошо бронированного транспорта в Авдеевке нет, хотя он нужен для эвакуации и работы полиции. Волонтеры развозят продукты и другую помощь только на таких машинах. Закупка и ремонт их за бюджетные средства сейчас невозможны, поэтому все делают за волонтерские деньги.

Барабаш отметил, что во время эвакуации на людей надевают бронежилеты и каски. Местных пытаются вывозить в короткие промежутки между обстрелами ВС РФ.

"Во время воздушной тревоги в Донецке мы никогда не везем людей, потому что 99,9% вероятности, что ракета в Авдеевку прилетит — это уже как догма", — подчеркнул глава ГВА.

Снимок из Авдеевки, обнародованный в СМИ Фото: Рух ЧЕСНО

Он рассказал, что были случаи, когда уже эвакуированные украинцы возвращались в прифронтовой город. Недавно такие случаи произошли с тремя семьями.

"Сейчас перекрыли уже все возможные варианты, которыми можно заехать, в том числе и "черным таксистам", которые за огромные деньги предоставляют услуги, — таким все равно, что дети. Превентивно мы уже это отработали и теперь, когда к этим таксистам обращаются семьи с детьми, они нам сообщают и мы стараемся контролировать их передвижение", — отметил Барабаш.

По его словам, чаще всего в Авдеевку возвращаются матери, самостоятельно воспитывающие детей.

"Последний случай — приехали мать с ребенком из Покровска в Авдеевку за 18 тысяч гривен, это 60 километров. А вернулись, потому что там, где жили прошлой зимой, были проблемы с дровами. Денег на дрова жалко, потому что им должны были дать бесплатно, а на такси — не жалко. Мой заместитель ездил с ними в ту громаду, договорился со старостой об обеспечении необходимым и о том, что будет держать их на контроле", — привел пример руководитель администрации.

Напомним, заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВС РФ стремятся окружить Авдеевку. По словам чиновницы, главная цель врага — взять полностью под контроль Донецкую и Луганскую области.

Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщал, что российские оккупанты нередко преувеличивают свои успехи в районе прифронтового города. Он отметил, что город держится несмотря на все усилия сил РФ.