"Записав 14 квартир на зятя": у Чехії арештували майно виробника ракет для РФ

Нещодавно Борис Обносов та його зять Ростислав Зоріков потрапили у санкційні списки уряду. Чеські активи родини керівника російського збройного виробництва оцінюють у понад 166 мільйонів гривень.

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Чеський Фінансово-аналітичний офіс (FAÚ) арештував активи родини Бориса Обносова — керівника російського оборонного холдингу "Тактичне ракетне озброєння". Зокрема, заблоковані були й 14 квартир, оформлених на його зятя Ростислава Зорікова. Про це йдеться у матеріалі ČT24.

Окрім того, чеські чиновники заблокували частку Зорікова в місцевій компанії. Рішення про арешт майна стало наслідком включення урядом Обносова та його зятя до санкційного списку.

У ЗМІ пояснили, що тепер Зоріков не може продати або передати дві квартири в елітному комплексі в Празі та ще 12 квартир, розташованих у його триповерховому будинку. Згідно з реєстром нерухомого майна, росіянин володіє будівлею як фізичка особа.

"Там також розташовані компанії, які він заснував у минулому в Чехії", — додали журналісти.

Чеське майно родини російського виробника зброї Обносова оцінюють у понад 100 мільйонів крон (понад 166 мільйонів гривень), і найбільша його частка була оформлена на зятя — Зорікова.

"Ми намагаємося забезпечити, щоб на усіх тих, хто пов’язаний з режимом (президента РФ Володимира, — ред.) Путіна, активно допомагав йому та отримував вигоду від війни в Україні, ми могли вплинути таким чином", — заявив прем’єр-міністр Петр Фіала.

Також FAÚ заблокувала компанію з оренди нерухомості Riomax, якою володів Зоріков. Частку в іншій своїй компанії Altera він встиг передати батьку до того, як потрапив у санкційний список.

Раніше у ЗМІ передавали, що Зоріков ймовірно проживає у Чехії з 2022 року.

Нагадаємо, команда Олексія Навального 10 травня опублікувала розслідування про закордонне майно сім’ї голови російського оборонного холдингу "Тактичне ракетне озброєння" Бориса Обносова. У матеріалі йшлося, що на його зятя Ростислава Зорiкова був оформлений будинок в історичному центрі Праги. Водночас чоловік нібито заробляв лише 37 тисяч рублів на місяць.

Раніше у Чехії арештували активи російського олігарха Володимира Євтушенка. Їх оцінили у 163 млн гривень. Повідомлялося, що Євтушенко має тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.