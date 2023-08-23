"Послуги" у $6 тисяч: депутат вимагав гроші від працівника ТЦК за перебування у тилу (фото)

Підозрюваний, за даними слідства, долучив знайомого підприємця для отримання коштів від бійця, який служить у роті охорони ТЦК.

Related video

Депутат сільради Тернопільщини, який є командиром взводу бригади ЗСУ, вирішив вимагати кошти у працівника ТЦК та СП. У пресслужбі Нацполіції повідомили подробиці.

Він разом зі спільником запропонував чоловіку, який служить у роті охорони ТЦК, вплинути на співробітників установи для подальшого несення служби. Це допомогло б йому уникнув відрядження на фронт. Свої "послуги" ділки оцінили у 6 тисяч доларів США.

Він на пропозицію погодився, але звернувся до співробітників правоохоронних структур та надалі діяв під їхнім контролем. Депутата та співучасника правоохоронці затримали під час передачі коштів на території Тернополя.

У поліції пояснили, порушником виявився старший лейтенант та командир взводу однієї з бригад українського війська. Його знайомий підприємець виявився посередником при передачі хабаря. У прокуратурі уточнили, що спільник – 22-річний уродженець Тернополя.

Чоловікам загрожує позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Наразі перевіряється причетність керівництва та представників місцевого ТЦК до корупційної схеми.

Нагадаємо, 1 серпня у Києві затримали переселенця, який підпалив 12 автомобілів військовослужбовців. На транспортні засоби, за інформацією слідства, чоловік кріпив саморобні запалювальні пристрої. Його спіймали під час спроби знищити іншої автівки.