Росіяни обстріляли одну з ТЕС ДТЕК: вона призупинила роботу

За даними компанії, ця ТЕС вже неодноразово піддавалася атакам. Загалом з вересня минулого року енергетичні підприємства ДТЕК були атаковані 34 рази.

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Унаслідок російського обстрілу в четвер постраждала теплоелектростанція компанії "ДТЕК Енерго". Пошкодження, що обрушилися, були серйозними, що призвело до тимчасової зупинки виробництва електроенергії на цій станції. Про це повідомила пресслужба компанії.

"На щастя, обійшлося без жертв", — додають у компанії. Що стосується ТЕС, то було серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

Щойно обстріли припиняться, фахівці в енергетичній сфері зможуть почати усунення наслідків атаки та відновлення працездатності обладнання. Компанія планує скоординувати свої зусилля з Національною енергетичною компанією "Укренерго" для ефективного відновлення енергетичної інфраструктури.

Зазначається, що ця теплоелектростанція раніше також неодноразово піддавалася атакам. З початку вересня минулого року енергетичні підприємства компанії "ДТЕК Енерго" стали об'єктами 34 атак. Унаслідок цих обстрілів загинуло 3 енергетики, а 28 було поранено. Крім того, серед загиблих і поранених також значаться співробітники підрядних організацій і рятувальники.

Нагадаємо, вночі 24 серпня російські військові атакували Дніпро. Місцеві жителі опублікували відео після вибуху, зокрема було зафіксовано пожежу.

Вранці 23 серпня, російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок і житлові будинки в Херсоні. Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко заявив, що протягом 22 серпня ворог 13 разів обстріляв територію міста, використавши загалом 78 снарядів.