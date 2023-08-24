Понад тисяча мешканців Мелітополя в полоні, – мер Федоров (відео)

Мешканці Мелітополя, попри постійний тиск та знущання, вірять у швидке звільнення українськими військами, каже міський голова.

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Понад тисяча мешканців Мелітополя забрані в полон, а російська окупанти й надалі знущаються з місцевого населення. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що загарбники увійшли до міста 24 лютого, в день вторгнення. Вже 26 лютого 2022 року населений пункт був повністю окупований.

Федоров зазначив, що окупантам не вдасться залякати місцевих мешканців. Українці й надалі вірять у деокупацію міста.

"Наші мешканці залишаються з вірою в серці – повернення України", – повідомив він.

"Мелітопольці, з його слів, будуть відзначати День Незалежності. Він зазначив, що містяни не можуть це роботи публічно.

"Справжнє святкування точно буде, після того, як військові звільнять наше місто", – додав мер.

Тривають постійні знущання. Ворог також активно використовує паспортизацію. Також здійснюється й вагомий інформаційний вплив.

Нагадаємо, 12 серпня Федоров заявив, що окупанти обстежують залізничне полотно поблизу Мелітополя. Потужні вибухи чули в одному з районів міста, а згодом на місце події прибули вибухотехніки. Окрім Мелітополя, зі слів Івана Федорова, "гучно" також було в Кирилівці та Токмаку.

Також 14 серпня він розповів, що російські військові у Запорізькій області потрапили в ДТП, внаслідок чого на два дні був перекритий так званий "сухопутний коридор". У районі Роботиного російський командир наказав своїм бійцям переодягнутися в українську форму, щоб зайти в тил до наших військових, але забув повідомити про це "колег". Ворог не признав "своїх" і відкрив вогонь, внаслідок чого загинули 32 окупантів.