Более тысячи жителей Мелитополя в плену, — мэр Федоров (видео)

Жители Мелитополя, несмотря на постоянное давление и издевательства, верят в скорое освобождение украинскими войсками, говорит городской голова.

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Более тысячи жителей Мелитополя забраны в плен, а российские оккупанты и в дальнейшем издеваются над местным населением. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

Он напомнил, что захватчики вошли в город 24 февраля, в день вторжения. Уже 26 февраля 2022 года населенный пункт был полностью оккупирован.

Федоров отметил, что оккупантам не удастся запугать местных жителей. Украинцы и в дальнейшем верят в деоккупацию города.

"Наши жители остаются с верой в сердце — возвращение Украины", — сообщил он.

"Мелитопольцы, с его слов, будут отмечать День Независимости. Он отметил, что горожане не могут это делать публично.

"Настоящее празднование точно будет, после того, как военные освободят наш город", — добавил мэр.

Продолжаются постоянные издевательства. Враг использует также активно паспортизацию. Также осуществляется и весомое информационное воздействие.

Напомним, 12 августа Федоров заявил, что оккупанты обследуют железнодорожное полотно вблизи Мелитополя. Мощные взрывы слышали в одном из районов города, а впоследствии на место происшествия прибыли взрывотехники. Кроме Мелитополя, по словам Ивана Федорова, "громко" также было в Кирилловке и Токмаке.

Также 14 августа он рассказал, что российские военные в Запорожской области попали в ДТП, в результате чего на два дня был перекрыт так называемый "сухопутный коридор". В районе Роботино российский командир приказал своим бойцам переодеться в украинскую форму, чтобы зайти в тыл к нашим военным, но забыл сообщить об этом "коллегам". Враг не признал "своих" и открыл огонь, в результате чего погибли 32 оккупанта.