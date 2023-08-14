"Занимаются самоликвидацией": ВС РФ на Запорожье все активнее помогают ВСУ, — Федоров

По словам мэра Мелитополя, российские военные попали в ДТП, в результате чего на два дня был перекрыт так называемый "сухопутный коридор".

Related video

Городской голова Мелитополя Иван Федоров 14 августа заявил, что враг на временно оккупированных территориях Украины успешно уничтожает сам себя. Об этом он написал в Telegram.

Так, по его информации 12 августа на трассе Мелитополь-Бердянск произошло смертельное ДТП. Возле Приазовского столкнулись грузовые автомобили марки "Урал" и "КамАЗ" противника, в результате чего часть так называемого "сухопутного коридора" была перекрыта два дня.

"Нарушают правила безопасности и движения: как следствие, то мост дымит, то машины горят. На этот раз вражеские Урал и КамАЗ как два быка из басни не поделили дорогу возле Приазовского, между Мелитополем и Бердянском. А дальше столкновение с бензовозом, вспышка, огонь", — сообщил Федоров. Погиб один оккупант, но жители сообщают, что "скорых" было гораздо больше.

Также, по словам мэра, на прошлой неделе в районе Роботино российский командир приказал своим бойцам переодеться в украинскую форму, чтобы зайти в тыл к нашим военным, но забыл сообщить об этом "коллегам". Враг не признал "своих" и открыл огонь, в результате чего погибли 32 оккупанта.

"Командир дезертировал, прятался возле Мелитополя, но его нашли. При задержании боролся до последнего — убил двух оккупационных полицейских и сам был убит на месте... Благодарить не будем, но пусть помогают и дальше", — написал Иван Федоров.

Напомним, 14 августа американский Институт изучения войны рассказал об успехах ВСУ в контрнаступлении. По данным экспертов, ВСУ активно наступают на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Российские войска прилагают все усилия для удержания позиций.

11 августа в Генштабе ВСУ сообщали, что российские оккупанты штурмуют позиции Сил обороны в районе Авдеевки, Купянска, Лимана и на Запорожье и стремятся вернуть там утраченные позиции.