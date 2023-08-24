"Накопичення ефекту": кількість спецоперацій в Криму зростатиме, – Подоляк (відео)

В акваторії Чорного моря йде активна боротьба, а Україна має необхідні інструменти для протидії окупантам, вважають в Офісі президента.

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Не території тимчасово окупованого Криму кількість спецоперацій тільки зростатиме. Про це повідомив Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента, в ефірі телемарафону.

Він звернув увагу на те, що в акваторії Чорного моря йде активна боротьба. З його слів, наша держава має необхідні інструменти для протидії окупантам.

"Поступово тиск на Крим зростатиме", – повідомив він.

Подоляк наголосив на тому, що обстріли військової інфраструктури у Криму відбуватиметься. Це здійснюватиметься виключно у сценарних планах, розроблених Генштабом або нашими спецслужбами.

"Це етап накопичення ефекту. Один із таких є подібні операції у Криму, які мають деморалізувати", – додав Подоляк.

Вибухи у Криму та десантування бійців ГУР

В Криму 23 серпня було знищено ЗРК С-400 "Тріумф". Внаслідок вибуху повністю знищено зенітно-ракетну систему, встановлені на ній ракети й особовий склад, повідомили в українській розвідці.

Також 24 серпня бійці ГУР здійснили висадку в окупованому Криму. Вони подолали значну відстань та не були поміченими окупантами. Російська влада наразі мовчить стосовно події на мисі Тарханкут, які стались 24 серпня. Українська розвідка ж не замовчує ситуацію та пояснює, що військовослужбовці провели повторну спецоперацію біля Оленівки.

Нагадаємо, 24 серпня у Кабміні озвучили суму збитків від окупації Криму. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Росії доведеться відшкодувати збитки не тільки за окупацію півострова, а й за повномасштабну війну.