"Накопление эффекта": количество спецопераций в Крыму будет расти, — Подоляк (видео)

В акватории Черного моря идет активная борьба, а Украина имеет необходимые инструменты для противодействия оккупантам, считают в Офисе президента.

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Не территории временно оккупированного Крыма количество спецопераций будет только расти. Об этом сообщил Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента, в эфире телемарафона.

Он обратил внимание на то, что в акватории Черного моря идет активная борьба. По его словам, наше государство имеет необходимые инструменты для противодействия оккупантам.

"Постепенно давление на Крым будет расти", — сообщил он.

Подоляк отметил, что обстрелы военной инфраструктуры в Крыму будут происходить. Это будет осуществляться исключительно в сценарных планах, разработанных Генштабом ЗСУ или нашими спецслужбами.

"Это этап накопления эффекта. Один из таких есть подобные операции в Крыму, которые должны деморализовать", — добавил Подоляк.

Взрывы в Крыму и десантирование бойцов ГУР

В Крыму 23 августа был уничтожен ЗРК С-400 "Триумф". В результате взрыва полностью уничтожена зенитно-ракетная система, установленные на ней ракеты и личный состав, сообщили в украинской разведке.

Также 24 августа бойцы ГУР совершили высадку в оккупированном Крыму. Они преодолели значительное расстояние и не были замеченными оккупантами. Российские власти пока молчат о событиях на мысе Тарханкут, которые произошли 24 августа. Украинская разведка же не замалчивает ситуацию и объясняет, что военнослужащие провели повторную спецоперацию у Еленовки.

Напомним, 24 августа в Кабмине озвучили сумму убытков от оккупации Крыма. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, России придется возместить убытки не только за оккупацию полуострова, но и за полномасштабную войну.