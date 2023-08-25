ЗС РФ зазнають втрат: в Генштабі повідомили про успіхи ЗСУ на Мелітопольському напрямку (карти)

Сили оборони України мали успіх на напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате Запорізької області. ЗСУ закріплюються на нових позиціях та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Українські військові мали успіх на двох напрямках на південному фронті. Про це 25 серпня повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

З його слів, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції у бік Мелітополя і мають там просування.

"На напрямках Новоданилівка — Новопрокопівка та Мала Токмачка — Очеретувате мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", — сказав він.

Ситуація на Мелітопольському напрямку. Карта Deepstate

Також на Донеччині на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступ на південь від міста Бахмут. Вони також продовжують стримувати наступ ЗС РФ на Куп’янському та Лиманському напрямках. Тут тривають важкі бої.

Ситуація на Бахмутському напрямку. Карта Deepstate

Російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

"Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", — повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони ЗС РФ. Українські війська змогли просунутися далі в районі села Вербове, розташоване приблизно за 18 кілометрів на південний схід від Оріхова.

Раніше повідомлялося, що повідомлялося, що ЗСУ звільнили Роботине у Токмацькій громаді Запорізької області.