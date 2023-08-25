Щоб не провокувати Путіна: Лукашенко мовчатиме про смерть Пригожина, — ISW

За даними аналітиків, після смерті Пригожина можливості білоруського керівника для ведення перемовин із Кремлем різко скоротилися, це ж стосується його зусиль перешкодити зближенню так званої Союзної держави.

Related video

Можливі домовленості після заколоту ПВК "Вагнер" 24 червня, які могли мати місце між Володимиром Путіним, Євгеном Пригожиним і білоруським політиком Олександром Лукашенком, у РФ, імовірно, визнали такими, що не мають сили. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні від 24 серпня.

Аналітики зазначають, що після знищення літака Пригожина, Лукашенко, найімовірніше, зберігатиме мовчання і не висловлюватиметься з цього питання, щоб не провокувати Путіна і не ризикувати своїм і без того вразливим становищем.

Безпека і виживання Пригожина, найімовірніше, були головними пунктами угоди, Путін міг надати "гарантії безпеки" Пригожину і ПВК "Вагнеру", дислокованому в Білорусі. Однак його загибель, імовірно, скасовує ключовий пункт домовленостей і робить іншу частину угоди спірною.

Аналітики зазначають, що Лукашенко вів прямі переговори з Пригожиним у червні, а потім публічно розповідав про свою роль у порятунку власника воєнізованого формування, що поставило Путіна в незручне становище.

Судячи з усього, тепер Лукашенко відмовчуватиметься, щоб не провокувати Путіна, а вбивство Пригожина, імовірно, стало сигналом для Лукашенка про те, що його можливості для ведення переговорів із Кремлем різко скоротилися, це ж стосується його зусиль перешкодити зближенню т.зв. Союзної держави.

Нагадаємо, що російське керівництво після загибелі Пригожина може остаточно знищити ПВК "Вагнер".

Також повідомлялося про просування контрнаступу ЗСУ. Бійці наблизилися до другої лінії оборони ЗС РФ.