Угорщина приєдналась до розробки і хоче виробляти танки Panther

Раніше гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер казав, що перспективну "Пантеру" будуть виготовляти в Україні по 400 машин на рік.

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У Залаегерсегі відкрили бронетанковий завод німецького виробника Rheinmetall. Угорщина хоче на ньому виробляти танки KF51 Pather. Про це заявив премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан на офіційній сторінці в тік-ток.

Угорський премʼєр-міністр Орбан каже, що подальший розвиток бронетанкової сфери може складатись з декількох проєктів. Наразі на підприємстві Rheinmetall вироблятимуть БМП Lynx, але країна хоче почати виготовляти перспективні танки Panther.

"Ми виробляємо Lynx, ми купуємо Leopard, і ми приєднались до розробки Panther", — заявив Орбан.

Також він додав, що не виключено, що у майбутньому саме Panther надійде на озброєння армії, потрібно провести дослідження. Наразі проєкт KF51 Panther знаходиться в розробці. Наявні машини є лише прототипами. В серію "Пантери" найближчим часом не надійдуть.

У "Мілітарному" додають, що німецький оборонний гігант також планує запустити бронетанковий завод в Україні, який буде здатним виробляти близько 400 танків на рік. Для цього "Укроборонпром" та Rheinmetall створюють спільне підприємство. Генеральний директор Армін Паппергер стверджував, що в Україні вони планують виготовляти танки Pather.

Нагадаємо, 19 серпня гендиректор Rheinmetall заявив, що до кінця серпня в Україні почне працювати підприємство з ремонту західних танків.

25 липня в Rheinmetall анонсували постачання новітніх ЗРК Skynex Україні в найближчі місяці.