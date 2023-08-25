"Дні Путіна сильно полічені": у Британії впевнені, що смерть Пригожина погіршить становище РФ

За словами голови комітету з питань оборони Тобіаса Еллвуда, президенту РФ не довіряє навіть наближена еліта. Вони можуть його незабаром замінити.

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Президент Російської Федерації зараз уже керує через страх, а не лояльність. Він різко почав втрачати популярність серед еліт, тому існує ймовірність його "заміни". Про це заявив голова комітету з питань оборони Великої Британії Тобіас Еллвуд в інтерв'ю Sky News 25 серпня.

За його словами, західні аналітики після ймовірної смерті глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина почали прогнозувати, що російський президент позбувся своєї головної загрози. У Британії ж упевнені, що його хитке становище може лише погіршитися після цього.

Тобіас Еллвуд додав, що політика "усунення інакомислячих", яку проводять у Кремлі, свідчить про те, що "довіра до найближчого оточення зникла".

У зв'язку зі страхом Путіна, російські олігархи та еліта більше не бачать у ньому гаранта свого статусу.

"Можливо, Пригожин і мертвий, але шкоди завдано, тому що він показав, наскільки погано йшло вторгнення Путіна в Україну. Путін глибоко принижений на багатьох фронтах", — сказав він.

ПВК "Вагнер" під час боїв в Україні була грізним підрозділом, який допомагав у деяких випадках ЗС РФ. Тепер їх там немає, що позначається на становищі противника.

"Коли російський лідер втрачає популярність серед еліт, російська історія демонструє, що слабкість швидко і безжально використовується. І я підозрюю, що його замінять, можливо, не в короткостроковій перспективі, але, безумовно, м'яч уже запущено. Я підозрюю, що дні Путіна дуже сильно полічені", — продовжив Тобіас Еллвуд.

Нагадаємо, 25 серпня у британській розвідці зазначили, що загибель керівництва ПВК "Вагнер" може зруйнувати угруповання. Євген Пригожин мав виняткову зухвалість і жорстокість, які навряд чи будуть притаманні його потенційному наступнику.