F-16 - не раніше 2024 року: у Нідерландах пояснили, чому так довго (відео)

ЗСУ отримає винищувачі F-16 лише після того, як підготують пілотів, обслуговуючий персонал, інфраструктуру, налагодять постачання озброєння та запчастин.

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Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен пояснила деталі постачання літаків F-16 для України та розповіла про те, що потрібно підготувати, аби вони нарешті надійшли на поле бою. З її слів, надходження винищувачів відбудеться лише після тривалої підготовки за участі багатьох партнерів. Про це ідеться у інтерв'ю для порталу "Європейська правда".

Оллонгрен нагадала, що постачання F-16 вирішується у співпраці з кількома країнами — Данією та низкою інших. Перемовини почались у травні, зараз українські пілоти приступили до навчання. Між тим мають бути вирішенні наступні проблеми:

налагодження безперервного навчання пілотів та іншого персоналу, причетного для бойового застосування винищувачів;

підготовка інфраструктури — і для самого літака, і для озброєння;

усі питання постійно узгоджуються з США, оскільки даний вид військового спорядження належить саме цій країні.

Отже, підсумувала міністр, Нідерланди передадуть літаки лише тоді, коли вирішаться усі вищеперераховані проблеми. Тобто F-16 не можуть надійти раніше 2024 року: "Зважаючи на це, ми реалістично розраховуємо на наступний рік".

Втім політик також згадала про Данію, яка також пообіцяла винищувачі. Зокрема, вказала, що у цієї країни терміни постачання можуть бути й іншими: "Коли свої літаки передасть також Данія – вони вирішать самі, але я думаю, що усі партнери зараз зосереджені на тому, щоб це сталося якомога швидше".

F-16 від Нідерландів: деталі постачання

Україна від Нідерландів може отримати 42 винищувачі F-16, наголосила Оллонгрен. З її слів, не усі вони надійдуть на фронт: частина буде використовуватись для навчання пілотів. Своєю чергою, пілоти навчатимуть у Нідерландах, а також у Румунії, де відкриють спеціальний навчальний центр.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що створено коаліцію кількох країн, які допоможуть ЗСУ отримати винищувачі F-16. В коаліцію увійшли Данія (може надати орієнтовно 19 од.), Нідерланди (42 од.).

Нагадуємо, українська влада "розчарована" надто затягнутими термінами постачання винищувачів, стверджують ЗМІ. При цьому експерти припускають, що затримка пов'язана не з технічними проблемами, а політичними.

Тим часом військовий оглядач Фокусу Ігаль Левін пояснив, чим особливі F-16. Зокрема, літак бачить цілі на відстані до 150 км та має повну номенклатуру озброєння.