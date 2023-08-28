"Ураган", танки та БТРи: оновлені втрати російських військ за даними Oryx (список)

Українська армія продовжує контрбатарейну боротьбу, знищує танки, а також легкоброньовану техніку. Майже все було знищено, а не пошкоджено.

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В оновленому списку втрат на російсько-українській війні у ворога додалося 19 одиниць техніки. Про це повідомляє Якуб Яновський з проєкту Oryx, де ведуть втрати на основі фото чи відео фіксації.

Українські військові в межах контрбатарейної боротьби знищили три одиниці артилерії — гармату Д-20, САУ Мста-С та реактивна установка БМ-27 "Ураган". Також ворог втратив 5 танків: 2 Т-80БВ, 1 Т-72Б3 та 1 Т-62М. Один танк ідентифікувати не вдалося. В списку з 19 одиниць техніки лише Д-20 була пошкоджена, вся інша техніка була втрачена незворотно.

Окрім артилерії та важкої бронетехніки Сили оборони знищили 7 БМП. БМД та БТР. При цьому БТР-82А окупанти знищили власним БПЛА "Ланцет". Ймовірно, щоб він не дістався ЗСУ трофейною технікою.

Оновлені втрати ЗС РФ

Також ЗСУ знищили екскаватор на базі КрАЗ та 2 вантажівки.

В українських захисників в списку додалося 10 одиниць техніки. Проте серед них є два навчально-бойових літаки Л-39, які не були знищені окупантами. Вони зіштовхнулись в Житомирській області через що загинуло три українських льотчики. Всі інші втрати були незворотними. Серед них 155-мм САУ Caesar, три безпілотники, артилерія та броньовики.

Оновлені втрати ЗСУ

Нагадаємо, 27 серпня волинська тероборона показала знищення FPV-дроном російський танк Т-72.

26 серпня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російський ЗРК С-400 знищили новою українською ракетою.