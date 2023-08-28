"Велика наївність": у Зеленського розповіли, що війна закінчиться "швидко і в один момент"

Радник голови ОП Михайло Подоляк пояснив, що втрата Росією захоплених територій прискорює падіння підтримки Кремля. Він переконаний, що завершення війни в Україні буде не менш стрімким, ніж був її початок.

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Росіяни даремно покладаються на президента Володимира Путіна, адже вже розпочався зворотний відлік до поразки РФ. Про цей 28 серпня заявив у соцмережах радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Уся внутрішня легітимність Путіна будується на переконанні російських еліт, що він "іще не програв війну". У Кремлі розуміють невідворотне: що більше Росія втрачатиме окупованих територій, то швидше відбудеться падіння підтримки режиму", — написав він.

Посадовець зазначив, що вбивство очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та підготовка нової хвилі мобілізації населення "для насичення фронту" — це лише виграш часу.

"Але годинник уже веде зворотний відлік. Легко не буде, але велика наївність вважати, що Україні доведеться повертати території, відвойовуючи кожен кілометр кров‘ю", — підкреслив Подоляк.

Представник ОП пояснив, що просування Сил оборони на півдні та вихід захисників до адмінкордону з Кримом змінять вигляд подій.

"Зрештою все закінчиться швидко і в один момент — так само як і почалося", — завірив Подоляк.

Нагадаємо, 27 серпня керівник Головного розвідувального управління Міноборони Кирило Буданов заявив, що удари по Кримському мосту вповільнюють логістику ЗС РФ. Також, з його слів, "символічні" атаки по окупантах півострова наближають його звільнення.

Раніше, 24 серпня Буданов заявив, що Крим буде деокупований, але для цього необхідна наземна операція. Керівник ГУР пояснив, що іншого варіанту окрім повернення усіх територій України немає.