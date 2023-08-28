"Большая наивность": у Зеленского рассказали, что война закончится "быстро и в один момент"

Советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил, что потеря Россией захваченных территорий ускоряет падение поддержки Кремля. Он убежден, что завершение войны в Украине будет не менее стремительным, чем было ее начало.

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Россияне зря полагаются на президента Владимира Путина, ведь уже начался обратный отсчет до поражения РФ. Об этом 28 августа заявил в соцсетях советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Вся внутренняя легитимность Путина строится на убеждении российских элит, что он "еще не проиграл войну". В Кремле понимают неотвратимое: чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима", — написал он.

Чиновник отметил, что убийство главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и подготовка новой волны мобилизации населения "для насыщения фронта" — это лишь выигрыш времени.

"Но часы уже ведут обратный отсчет. Легко не будет, но большая наивность считать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью", — подчеркнул Подоляк.

Представитель ОП объяснил, что продвижение Сил обороны на юге и выход защитников к админгранице с Крымом изменят вид событий.

"В конце концов все закончится быстро и в один момент — так же как и началось", — заверил Подоляк.

Напомним, 27 августа руководитель Главного разведывательного управления Минобороны Кирилл Буданов заявил, что удары по Крымскому мосту замедляют логистику ВС РФ. Также, по его словам, "символические" атаки по оккупантам полуострова приближают его освобождение.

Ранее, 24 августа Буданов заявил, что Крым будет деоккупирован, но для этого необходима наземная операция. Руководитель ГУР объяснил, что другого варианта кроме возвращения всех территорий Украины нет.