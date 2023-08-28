"Як тільки будуть готові": Ігнат розповів, чому зараз немає сенсу в постачанні F-16 (відео)

За словами речника Повітряних сил, поки триває навчання українських пілотів, не може йтися про конкретику, адже над зльотом одного винищувача працює велика команда.

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Перші партії українських пілотів уже вирушили до Європи для того, щоб навчатися на західних винищувачах F-16. Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, коли чекати на перші новини про постачання.

За його словами, статися це має практично відразу після того, як закінчаться тренування пілотів та інших авіаційних фахівців. Раніше це робити абсолютно безглуздо.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі напередодні зробив заяву, що поставки почнуться "в недалекому майбутньому" і Юрій Ігнат розшифрував, що він має на увазі.

"Для зльоту одного F-16 працює великий колектив. Щойно будуть готові льотчики, то можна говорити про конкретику. До закінчення підготовки передавати літаки немає сенсу. Програма підготовки різна", — йдеться в повідомленні.

До слова, речник Повітряних сил додав, що методика навчання в різних країнах вкрай ефективна, адже процес прискорюється. Відповідно, винищувачі F-16 швидше з'являться в українському небі.

Окремо було зазначено, що літаки будуть використовуватися як частина протиповітряної оборони України.

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Нагадаємо, 28 серпня глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що Україна може використовувати винищувачі F-16 вже навесні 2024 року. За його словами, на підготовку інфраструктури для використання літаків необхідно щонайменше півроку. Олексій Резніков упевнений, що винищувачі F-16 "серйозно змінять правила гри".