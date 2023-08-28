Торкнеться навіть росіян за кордоном: Путін підпише новий указ про мобілізацію у вересні, — ЗМІ

За словами журналістів, у Кремлі хочуть підписати новий указ після Єдиного дня голосування, щоб негативна реакція росіян не зашкодила рейтингам партії "Единая Россия".

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Наприкінці вересня президент РФ Володимир Путін підпише новий указ про мобілізацію в Росії. Відповідний проект уже підготовлено в Кремлі. Про це повідомило видання ZN.UA з посиланням на свої джерела в спецслужбах України.

Повідомляється, що дата підписання указу була обрана в Кремлі не випадково. Так, у РФ уже пройде Єдиний день голосування, а тому негативна реакція росіян не вплине на підтримку кандидатів від партії "Единая Россия". Крім того, як передбачається, на момент підписання указу з відпусток і канікул повернеться велика кількість росіян.

Крім того, як сказано в матеріалі, в указі планується запропонувати тим громадянам Росії мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, повернутися додому протягом тижня після підписання Путіним. Тоді вони зможуть відслужити у ЗС РФ один рік.

Єдиний день голосування в РФ

Зазначимо, що 10 вересня у РФ відбудеться Єдиний день голосування. Відбудуться виборчі кампанії різного рівня, включно з довиборами депутатів до Державної думи, виборами голів 26 суб'єктів федерації та виборами депутатів законодавчих органів державної влади в 16 суб'єктах країни.

Нагадаємо, що 25 серпня глава ГУР України Кирило Буданов заявив, що Росія може мобілізувати ще 450 тисяч осіб. Він заявив, що в Росії щомісяця набирають в армію 20-22 тисячі осіб, але зараз йдеться про призов додаткових сотень тисяч бійців.

Також 18 серпня в Генштабі Естонії заявили, що в Кремлі не хочуть проводити мобілізацію росіян, хоча вона потрібна для фронту. За словами полковника Марта Вендла, у РФ хочуть збільшити кількість контрактників в армії. Передбачається, що їхня кількість якось зможе покрити втрати.