"Існує загроза глухого кута": прем'єр Чехії Петр Фіала дав прогноз щодо війни в Україні

Політик вважає, що шанси на швидке завершення війни в Україні зменшуються і є загроза замороженого конфлікту.

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Прем'єр-міністр Петр Фіала 28 серпня на відкритті чеського форуму Зустріч послів у резиденції МЗС заявив, що війна в Україні може зайти в глухий кут або заморозитися. А шанси на швидке її закінчення "стають дедалі меншими", повідомляє Brno Daily.

"Існує навіть загроза глухого кута і реальність замороженого конфлікту, на думку багатьох аналітиків. Я не думаю, що це єдиний сценарій, за яким ми повинні йти, але ми також повинні пам'ятати про це і враховувати це в наших стратегіях", — зазначив він.

При цьому, за словами Фіали, шанси на швидке завершення війни в Україні зменшуються.

"Шанси на швидке вирішення конфлікту (війни в Україні — ред.) виявилися невеликими і стають дедалі меншими. Наслідки російської агресії численні, і певною мірою вони також певною мірою сприяють тій нервозності, яку ми відчуваємо в нашій країні", — додав Петро Фіала.

Чеський політик попередив суспільство про те, що спроби Росії відтворити сфери впливу необхідно припинити, інакше це заохочуватиме не тільки режим президента Росії Володимира Путіна, а й інших агресорів.

Прем'єр-міністр наголосив, що Чехія має продовжувати надавати цивільну і військову допомогу Україні та підтримувати її інтеграцію до Європейського Союзу і НАТО, водночас готуючись до післявоєнної відбудови окупованої країни.

Нагадаємо, 25 серпня Фокус повідомляв, що в Україні вперше показали ЗРК "Куб-М", який передала Чехія. Цей зенітно-ракетний комплекс може вражати повітряні цілі на відстані до 23,5 км і на висоті до 14 км.

Крім цього, 28 липня стало відомо, що на озброєнні української армії з'явилися чехословацькі інженерні танки VT-72B. Чехія і Словаччина не використовує VT-72B, але ймовірно, одна з країн передала їх Україні. Так само виявилося, що такі машини є в російській армії.