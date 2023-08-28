"Не визнаємо путчистів": посол Франції залишатиметься в Нігері попри ультиматум хунти

Президент Макрон заявив, що Франція не змінить свою позицію щодо підтримки Мохаммеда Базума, якого повалили військові й не йтиме на переговори з "новою владою".

Related video

Президент Франції Еммануель Макрон під час промови перед послами заявив, що посол Сильвен Ітте залишатиметься в Нігері попри ультиматум хунти. Про це повідомляє France 24.

В минулу пʼятницю, 25 серпня військова хунта Нігеру, яка захопила владу, висунула 48-годинний ультиматум на те, щоб посол Франції покинув країну. Причиною послугувало те, що французький посол відмовився зустрічатись з "новою владою".

"Франція та її дипломати зіткнулися з особливо складними ситуаціями в деяких країнах в останні місяці — від Судану, де Франція була зразковою, до Нігеру в цей самий момент, і я аплодую вашому колезі та вашим колегам, які слухають нас зі своїх постів … Наша політика чітка: ми не визнаємо путчистів", — сказав він.

Також Макрон заявив, що Франція не змінить свою позицію щодо засудження перевороту та підтримки демократично обраного Базума.

Президента Нігеру Мохаммед Базум було повалено військовою хунтою 26 липня. Його затримали разом зі сімʼєю в президентському палаці. Франція та більшість сусідів Нігера засудила переворот.

Нагадаємо, 26 серпня у МЗС Франції заявили, що у заколотників немає повноважень щось вимагати від французького посла.

25 серпня військова хунта Нігера дозволила військам Малі та Буркіна Фасо воювати в країні у випадку інтервенції країн ECOWAS.