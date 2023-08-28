Жорін назвав найважливіше завдання для ЗСУ в районі Бахмута

Поблизу Бахмута є певний рівень мінування, а українські війська під час штурмів потрапляють на такі райони.

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Головне завдання Сил оборони — не втрачати динаміку просування аби російські загарбники не змогли провести заходи щодо створення своєї системи оборони в районі Бахмута. Про це повідомив у Telegram майор ЗСУ Максим Жорін, заступник командира 3-ої штурмової бригади.

Окупанти у разі такої можливості зможуть посилити свої систему оборони, як це вони зробили на Запорізькому напрямку. Він звернув увагу на те, що у районі Бахмута є також певний рівень мінування.

"Майже кожного разу під час штурмових дій ми потрапляємо на нього", – пояснив Жорін.

Офіцер повідомив, що є фортифікаційні споруди, які вони встигають побудувати. Сильної системи звести тут українські захисники російським загарбницьким підрозділам все одно не дають, оскільки постійно або вибиваємо їх із позицій, або наносимо ураження, не даючи змоги провести необхідні заходи.

Міцна система фортифікаційно-інженерних споруд ускладнює просування, а воно і без цього надзвичайно складний процес. З його слів, якщо Сили оборони будуть давати ворогу час та можливість закопатись та замінуватись, це буде дуже суттєвою проблемою.

Фото: Telegram Жорін з Азову

Ситуація в районі Бахмута від Генштабу ЗСУ

На Бахмутському напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України, російські війська вели марні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів ворога постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Часів Яр, Бахмут, Миколаївка, Курдюмівка та Кліщіївка Донецької області.

Нагадаємо, 17 серпня майор ЗСУ розповів про нестачу техніки для наступу. Зі слів Жоріна, Україна не може собі дозволити ставитися до солдатів, як РФ до "вагнерівців", тому необхідне належне забезпечення військ та безперебійна підтримка технікою та боєприпасами. Він наголосив на важливості підтримки від західних партнерів, деяку частину якої використовують для проведення наступальних дій.